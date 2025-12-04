快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

非典型氫鍵量測新突破 助永續能源、光電元件研究

中央社／ 台北4日電

北科大團隊和美國、日本合作，透過高強度中子束精準量測非典型氫鍵，除了在基礎科學上具關鍵貢獻，也有助於未來永續能源與光電元件的研究。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大有機高分子研究所特聘教授呂良賜率領的研究團隊自2021年起，即在中子實驗首度量測且準確報導碳氫鍵的顯著縮短；2023年再於德國頂尖期刊發表碳氫鍵鍵長伸長的結果。

呂良賜此次率領研究生林祐慶、曾品翔、李貞瑩、史嘉和、龔天宥等人，與美國能源部橡樹嶺國家實驗室、日本質子加速器研究複合設施合作，今年11月在國際期刊「美國化學學會期刊（Journal of the American Chemical Society）」發表「非典型氫鍵」的最新研究成果。

呂良賜表示，氫鍵是生物與材料系統中極為關鍵的化學作用力，其中牽涉氫原子的位置與鍵長，往往難以精確觀測；團隊與美國、日本的科學家合作，採用源自美國「曼哈頓計畫」的高強度中子束為主要量測工具，量測在北科大製造出的大顆晶體；可精準解析至「毫埃」尺度，捕捉過去難以直接驗證的非典型氫鍵行為。

呂良賜比喻，這就如同在不必親自登上喜馬拉雅山山峰的情況下，仍能準確量到山上隨四季變化而不同的積雪高度，中子實驗讓團隊得以「遠距」又「準確」地看清氫原子的真實樣貌。

研究團隊提到，這次最新成果顯示，在亞甲基的兩個碳氫鍵（H-C-H）中，一根顯著伸長，另一根顯著縮短，讓知名的虎克定律，得以在最常見的碳氫鍵振動中，獲得更可靠且更廣泛的應用；除了在基礎科學上具關鍵貢獻，也延伸至材料科學應用，有助於未來永續能源與光電元件的研究。

美國 科學家 北科大

延伸閱讀

台師大、台大開發新世代光電材料登權威期刊 將用於人造光合作用

台南光電弊案開庭…面對分割地號及補件爭議 2仲介稱「僅負責轉達」

加值AI技能為人才鍍金 光電及光學業願加碼老鳥35%薪資

獨／雲林縣議長涉向光能廠商收賄！改口不認違背職務 檢求刑20年

相關新聞

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

台大近日有多名學生接到通知，因為符合肺結核接觸者標準，須進行檢查。衛福部長石崇良今天指出，此案為肺結核單一個案，並非群聚...

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

國立台灣大學近期有不少學生陸續收到有關「肺結核接觸者」通知，要求接受X光和抽血檢查，尤其時間正值期末考周，有學生直呼擾民...

台大爆肺結核傳染 疾管署：目前確診一個案 衛生單位從嚴匡列

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠表示，目前已知確診個案為一人，並非群聚感染，台大及台北市衛生局已匡列...

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

台灣大學多名學生近日在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，引發不少抱怨與疑惑：「到底是哪一堂課？」、「為什麼檢查辦在期末周？」

台大學生爆多人匡列肺結核接觸者 台大回應了

近日多名台灣大學學生在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，由於檢查日期...

西班牙畢爾包藝博會「聚焦台灣」 嘉大新生代創作者陳欣勇奪新銳獎

第14屆西班牙畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會（FIG Bilbao）11月30日落幕，今年以台灣為主賓國，「聚焦台灣」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。