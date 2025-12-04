台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

台大近日有多名學生接到通知，因為符合肺結核接觸者標準，須進行檢查。衛福部長石崇良今天指出，此案為肺結核單一個案，並非群聚，目前匡列的密切接觸者因回溯至可感染期間，整體人數不少，約達900名。

石崇良今天出席政院會後記者會時指出，目前傳出的案件是校園一位外籍生被診斷有肺結核情況，疾管署掌握狀況後與台北市衛生局共同討論，擬定密切接觸者名單後進行追蹤；他也說，此案件是單一案件，並非群聚。

針對匡列條件與人數，石崇良說，匡列者條件是以同一天在同一個空間共處逾8小時，或累積接觸逾40小時才會被匡列，台北市衛生局將通知進行X光與抽血篩檢，避免潛伏傳染發生，但民眾無需恐慌，接到通知並非代表感染，而是需要配合篩檢，因匡列可回溯至感染可感染期，整體人數約900名左右。

