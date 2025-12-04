快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部長石崇良。圖／行政院提供
衛福部長石崇良。圖／行政院提供

台大近日有多名學生接到通知，因為符合肺結核接觸者標準，須進行檢查。衛福部長石崇良今天指出，此案為肺結核單一個案，並非群聚，目前匡列的密切接觸者因回溯至可感染期間，整體人數不少，約達900名。

石崇良今天出席政院會後記者會時指出，目前傳出的案件是校園一位外籍生被診斷有肺結核情況，疾管署掌握狀況後與台北市衛生局共同討論，擬定密切接觸者名單後進行追蹤；他也說，此案件是單一案件，並非群聚。

針對匡列條件與人數，石崇良說，匡列者條件是以同一天在同一個空間共處逾8小時，或累積接觸逾40小時才會被匡列，台北市衛生局將通知進行X光與抽血篩檢，避免潛伏傳染發生，但民眾無需恐慌，接到通知並非代表感染，而是需要配合篩檢，因匡列可回溯至感染可感染期，整體人數約900名左右。

衛生局 石崇良 肺結核 台大

延伸閱讀

「今年超了沒？」上超商這動作撿回一命 肝基會與7-ELEVEN再度合作

輔導認證取代評鑑 醫美手術嚴管修法放軟？石崇良：將制定一定標準

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

專訪衛福部長／不能只有最低工資 衛福部擬保障新進醫護起薪

相關新聞

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

台大近日有多名學生接到通知，因為符合肺結核接觸者標準，須進行檢查。衛福部長石崇良今天指出，此案為肺結核單一個案，並非群聚...

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

國立台灣大學近期有不少學生陸續收到有關「肺結核接觸者」通知，要求接受X光和抽血檢查，尤其時間正值期末考周，有學生直呼擾民...

台大爆肺結核傳染 疾管署：目前確診一個案 衛生單位從嚴匡列

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠表示，目前已知確診個案為一人，並非群聚感染，台大及台北市衛生局已匡列...

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

台灣大學多名學生近日在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，引發不少抱怨與疑惑：「到底是哪一堂課？」、「為什麼檢查辦在期末周？」

台大學生爆多人匡列肺結核接觸者 台大回應了

近日多名台灣大學學生在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，由於檢查日期...

西班牙畢爾包藝博會「聚焦台灣」 嘉大新生代創作者陳欣勇奪新銳獎

第14屆西班牙畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會（FIG Bilbao）11月30日落幕，今年以台灣為主賓國，「聚焦台灣」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。