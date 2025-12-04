快訊

台大爆肺結核傳染 疾管署：目前確診一個案 衛生單位從嚴匡列

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠回應，目前已知確診個案為1人並非群聚，不過台大及台北市衛生局已在匡列接觸者，疫調釐清在可傳染期間累計接觸40小時、場域，於感染期去過的足跡，將從嚴匡列。圖／聯合報系資料照片
台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠回應，目前已知確診個案為1人並非群聚，不過台大及台北市衛生局已在匡列接觸者，疫調釐清在可傳染期間累計接觸40小時、場域，於感染期去過的足跡，將從嚴匡列。圖／聯合報系資料照片

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠表示，目前已知確診個案為一人，並非群聚感染，台大及台北市衛生局已匡列接觸者，疫調釐清患者於可傳染期間累計接觸40小時、場域，於感染期去過的足跡，將從嚴匡列。

林明誠表示，針對有學生感染肺結核，衛生單位及學校都有掌握，目前正就個案活動及接觸情形，依照在防治工作指引進行，是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則，匡列後同時會安排追蹤檢查。

林明誠說，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追路檢查即可。一般檢查出肺結核個案後，就會開始用藥，讓個案傳染力降低並逐步根除。

疾管署說明，結核病是由一種好氧性的耐酸性結核桿菌所引起，為一全球性的慢性傳染病，在開發中國家尤其盛行。台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高。

疾管署表示，其主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，因傳染性結核病患者常在吐痰、咳嗽、講話、唱歌或大笑時，產生帶有結核桿菌的飛沫，如不小心吸入患者產生在空氣中的飛沫核，即可能感染，但不經衣服或食器傳染。因此傳染常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸的人。

疾管署說，與傳染性病患的接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。健康人受到結核菌感染後，通常不立即發病，一旦發病症狀為咳嗽超過2周、體重減輕、發燒等。目前已有有效抗結核藥物治療，現行的潛伏結核感染治療是經醫師評估後，給予1HP、3HP、3HR、4R、6H及9H處方治療，只要依照醫師提供的治療處方規則治療，結核病是可以治癒的。

疾管署說，若感染結核菌但尚未發病時，是不會傳染給旁人，稱為潛伏結核感染（Latent tuberculosis infection，LTBI）。結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，一般人受到感染後一生中約有5至10%機會發病，感染後，首2年內的發病機率最高。除接觸者外，若有其他容易造成結核病發病危險因子例糖尿病、血糖控制不佳、高齡、免疫機能不全者、末期腎臟病患者等的高危險群，如能適時給予抗結核藥物治療潛伏感染，則可有效減少日後發病的機會。

台大 肺結核 衛生局

