台大多人接獲肺結核接觸通知 匡列數確認中

中央社／ 台北4日電

台大近日有許多學生收到肺結核接觸通知，要求進行X光及抽血檢查。台北市衛生局今天表示，匡列人數還在確認中；台大表示，學校配合衛生主管機關規定，進行X光檢查等防疫措施。

近日有台大學生在網路社群發文，分享保健中心通知的信件，由於接獲台北市聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，信中也提到X光與抽血均為強制檢查。

有其他同樣收到通知的學生留言抱怨，把檢查排到期末考週太擾民，也有人懷疑好像是某學院的課，還有學生提到一兩年前就曾收到類似通知。

台北市衛生局說明，匡列人數還在確認中；衛生局是依據結核病防治工作手冊進行接觸者匡列，包含與指標個案共同居住者、與指標個案於可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上的接觸者。

衛生局說，考量接觸者檢查的便利性，衛生單位會與學校、職場等場域合作，安排接觸者集中檢查與衛生教育，如接獲通知，應配合接受檢查。

衛生局也說，若因故無法前往，須持衛生單位開立的接觸者就醫轉介單，自行前往醫療院所檢查；接獲通知後，應於指定時間內完成接觸者檢查。如果人在海外就醫不便，建議於返台後，儘速與學校或衛生單位聯絡。

台灣大學校方今天透過文字說明，台大配合衛生主管機關的規定，進行肺結核相關防疫措施（包含X光檢查，IGRA抽血，衛教講座等），因防疫措施涉及個資，故不便說明細節。

