快訊

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國立台灣大學傳出有結核病確診個案，北市衛生局證實。圖／聯合報系資料照
國立台灣大學傳出有結核病確診個案，北市衛生局證實。圖／聯合報系資料照

國立台灣大學近期有不少學生陸續收到有關「肺結核接觸者」通知，要求接受X光和抽血檢查，尤其時間正值期末考周，有學生直呼擾民，有人提及先前曾收過通知。台北市政府衛生局今證實，確實有確診個案但非近期，匡列人數仍在確認中。

一名台大學生12月1日在Dcard發文指出，「有人知道這有可能是哪堂課的嗎？上大學之後已經被通知第二次了」，並附上台大保健中心的通知，提及「因接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心－結核病防治組告知，您已符合肺結核接觸者標準，為了您的健康，請您務必接受衛教、X光及抽血檢查」，X光檢查時間為12月15日、16日，抽血則是17日和18日。

貼文一出，其他學生收到同樣通知，有人說收到通知都是管院學生，有人猜測是財金或經濟的課，上次通知只去1次、這次檢查還要去2天，有人說之前遇到2次都是很快速地照個X光就結束。不只有學生在歐洲、日本都有收到，甚至還有畢業生收到。有人提及寄信問好像說匡列時間是1年多，猜測應是113學年第二學期2以前的課。

由於適逢台大期末考12月15日至19日，有學生直呼「把檢查辦在期末考周到底是什麼天才操作」、「期末週也太擾民」。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美今天證實，該場域確實有確診個案，但非近期個案，依傳染病防治法匡列相關人，目前匡列人數仍在確認中，已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上的接觸者。

張惠美說，不同於一般急性傳染病如新冠疫情登革熱等可傳染期僅4至6天，結核病是慢性的呼吸道傳染病，透過空氣和飛沫傳播，潛伏期長達4至12周，可傳染期因個案發病病程狀況不一，甚至長達幾個月或更久。

張惠美表示，大家對於結核病既熟悉又陌生，當校園出現結核病個案，因有學生與教職員工，匡列人數會比較多。她呼籲，若有接到接觸者檢查通知者，一定要依規定檢查，若有潛伏結核感染，衛生單位會轉介醫療單位接受預防性治療，降低日後發病機率。

衛生局 結核病 台大 期末考

延伸閱讀

台大學生爆多人匡列肺結核接觸者 台大回應了

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

台南玉皇宮捐可攜式X光機 助嘉基強化偏鄉急症與居家醫療

藍推助理費除罪化 吳思瑤：政治干預司法為個案量身定做

相關新聞

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

國立台灣大學近期有不少學生陸續收到有關「肺結核接觸者」通知，要求接受X光和抽血檢查，尤其時間正值期末考周，有學生直呼擾民...

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

台灣大學多名學生近日在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，引發不少抱怨與疑惑：「到底是哪一堂課？」、「為什麼檢查辦在期末周？」

台大學生爆多人匡列肺結核接觸者 台大回應了

近日多名台灣大學學生在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，由於檢查日期...

西班牙畢爾包藝博會「聚焦台灣」 嘉大新生代創作者陳欣勇奪新銳獎

第14屆西班牙畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會（FIG Bilbao）11月30日落幕，今年以台灣為主賓國，「聚焦台灣」（...

非必需品？碩士生崩潰喊「有些研究所該倒了」 過來人揭真相

近日一名研究生在網路論壇稱，台灣部分研究所「不是在培養研究者，而是在消耗學生的人生」，內容揭露碩士生普遍面臨的結構性困境，包括資源不足、師資人力匱乏、缺乏實質指導等問題。貼文曝光後，釣出不少研究生表示共鳴，但也有過來人認為，「研究生本來就該有自己解決問題的能力」、「國外研究所也差不多這樣」。

奠基諾貝爾獎！中大開發MOF新應用 有望開闢稀土回收新途徑

2025年諾貝爾化學獎授予日本、美國、澳洲的三位科學家，表彰其在「金屬有機骨架」（MOFs）材料上的貢獻。國立中央大學化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。