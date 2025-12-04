台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

國立台灣大學近期有不少學生陸續收到有關「肺結核接觸者」通知，要求接受X光和抽血檢查，尤其時間正值期末考周，有學生直呼擾民，有人提及先前曾收過通知。台北市政府衛生局今證實，確實有確診個案但非近期，匡列人數仍在確認中。

一名台大學生12月1日在Dcard發文指出，「有人知道這有可能是哪堂課的嗎？上大學之後已經被通知第二次了」，並附上台大保健中心的通知，提及「因接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心－結核病防治組告知，您已符合肺結核接觸者標準，為了您的健康，請您務必接受衛教、X光及抽血檢查」，X光檢查時間為12月15日、16日，抽血則是17日和18日。

貼文一出，其他學生收到同樣通知，有人說收到通知都是管院學生，有人猜測是財金或經濟的課，上次通知只去1次、這次檢查還要去2天，有人說之前遇到2次都是很快速地照個X光就結束。不只有學生在歐洲、日本都有收到，甚至還有畢業生收到。有人提及寄信問好像說匡列時間是1年多，猜測應是113學年第二學期2以前的課。

由於適逢台大期末考12月15日至19日，有學生直呼「把檢查辦在期末考周到底是什麼天才操作」、「期末週也太擾民」。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美今天證實，該場域確實有確診個案，但非近期個案，依傳染病防治法匡列相關人，目前匡列人數仍在確認中，已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上的接觸者。

張惠美說，不同於一般急性傳染病如新冠疫情登革熱等可傳染期僅4至6天，結核病是慢性的呼吸道傳染病，透過空氣和飛沫傳播，潛伏期長達4至12周，可傳染期因個案發病病程狀況不一，甚至長達幾個月或更久。

張惠美表示，大家對於結核病既熟悉又陌生，當校園出現結核病個案，因有學生與教職員工，匡列人數會比較多。她呼籲，若有接到接觸者檢查通知者，一定要依規定檢查，若有潛伏結核感染，衛生單位會轉介醫療單位接受預防性治療，降低日後發病機率。

商品推薦