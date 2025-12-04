台大學生爆多人匡列肺結核接觸者 台大回應了

近日一名研究生在網路論壇稱，台灣部分研究所「不是在培養研究者，而是在消耗學生的人生」，內容揭露碩士生普遍面臨的結構性困境，包括資源不足、師資人力匱乏、缺乏實質指導等問題。貼文曝光後，釣出不少研究生表示共鳴，但也有過來人認為，「研究生本來就該有自己解決問題的能力」、「國外研究所也差不多這樣」。

2025-12-03 21:51