第14屆西班牙畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會（FIG Bilbao）11月30日落幕，今年以台灣為主賓國，「聚焦台灣」（FOCUS TAIWAN）主題展大獲好評。國立嘉義大學視覺藝術系應屆畢業生陳欣以作品〈The Shape of Touch〉在「誘惑立方體」（Los Cubos de lasTentaciones）競賽中脫穎而出，獲頒新銳藝術家獎助金，並取得西班牙加利西亞自治區貝坦佐斯市「當代版畫國際中心」2個月駐村資格。

「誘惑立方體」為藝博會12年前創設的青年藝術家平台，今年由嘉義大學與畢爾包藝術與設計中心（Argi Arte）各派4位學生參展。嘉大團隊由助理教授張瀞予、教授謝其昌帶領，展出朱芳瑩、林庭薰、游芷瑜與陳欣等人的創作。

陳欣以肢體姿態構築山形，透過堆疊、起伏、交纏呈現情緒累積的〈The Shape of Touch〉受到評審青睞。她表示，獲獎是「難以言喻的驚喜」，在展會期間與許多藝術家、策展人交流，深受支持與啟發。她原以壓克力絹版與壓克力板直刻為主要媒材，期待藉由駐村進入歐洲專業版畫工作室，扎實提升金屬版凹版技法，補強材料與工序理解，並學習歐洲工作室在版材管理及印製流程的專業規範。

今年「聚焦台灣」由策展人周芳蓮規劃，跨世代匯集廖修平、沈金源、賴振輝、郭博州、陳昱儒、謝其昌、周明毅、張瀞予及水墨畫家黃淑卿等創作，展現台灣版畫的多元能量。嘉大與西班牙學生藉本屆展會深化交流，也為台灣與巴斯克地區搭起新一屆文化連結。 「誘惑立方體」為藝博會12年前創設的青年藝術家平台，今年由嘉義大學與畢爾包藝術與設計中心各派4位學生參展。嘉大團隊由助理教授張瀞予、教授謝其昌帶領，展出朱芳瑩、林庭薰、游芷瑜與陳欣等人的創作。圖／嘉大提供 「誘惑立方體」為藝博會12年前創設的青年藝術家平台，今年由嘉義大學與畢爾包藝術與設計中心各派4位學生參展。嘉大團隊由助理教授張瀞予、教授謝其昌帶領，展出朱芳瑩、林庭薰、游芷瑜與陳欣等人的創作。圖／嘉大提供 西班牙畢爾包藝博會「聚焦台灣」，嘉大新生代創作者陳欣勇奪新銳獎。圖／嘉大提供 西班牙畢爾包藝博會「聚焦台灣」，嘉大新生代創作者陳欣勇奪新銳獎。圖／嘉大提供

商品推薦