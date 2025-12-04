都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台大校門，圖中人物與新聞無關。 聯合報系資料照
圖為台大校門，圖中人物與新聞無關。 聯合報系資料照

近日多名台灣大學學生在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，引發不少抱怨與疑惑「到底是哪一堂課？」、「為什麼檢查辦在期末周？」。

根據多名學生留言，本次通知要求受檢者需進行X光與抽血檢驗，部分人指出比過去的單次X光更繁瑣，同時檢查日期落在期末考周，讓學生大喊「太擾民」。

從學生回報的內容可見，本次被通知的同學來自管理學院、經濟系、財金課程、法律系、生命科學系、語文課程、通識課等多個領域，有人甚至在海外交換仍收到通知，推測匡列期間可能涵蓋一年以上的上課紀錄，多數人則表示都修過「經濟學原理」這門課。

有學生說「上次通知只照一次X光，這次竟然要抽血」、「在歐洲交換也收到，匡列時間好像是一年多」、「修過管院課、經原、甚至食用昆蟲課的都有人收到」。也有人提到，曾經修過某些大班課（如經濟學原理），即使已經畢業，仍在本次名單之中，顯示匡列可能涉及多學期、多班級的重疊場域。

多位學生質疑為何選在期末周辦理檢查，「這次是期末周，真的很煩」、「把檢查辦在期末考周，到底是哪位天才？」、「禮拜三、四不會到學校，還要專程跑去抽血」、「期末周真的擾民」。也有人詢問「不去會怎樣」，顯示部分學生對流程仍感疑惑。

