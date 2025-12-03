非必需品？碩士生崩潰喊「有些研究所該倒了」 過來人揭真相

近日一名研究生在網路論壇稱，台灣部分研究所「不是在培養研究者，而是在消耗學生的人生」，內容揭露碩士生普遍面臨的結構性困境，包括資源不足、師資人力匱乏、缺乏實質指導等問題。貼文曝光後，釣出不少研究生表示共鳴，但也有過來人認為，「研究生本來就該有自己解決問題的能力」、「國外研究所也差不多這樣」。

原PO在Dcard以「台灣研究所的黑暗真相：有些研究所真的該倒了」為題發文，直指許多研究所呈現「放生文化」，學生進入實驗室後，往往只能依靠教科書、網路與同儕互助自行摸索。他表示，學生經常投入大量時間在錯誤不明、標準不清的研究中，始終缺乏系統化的判斷訓練，而這正是研究生初學者最迫切需要的能力。

原PO指出，台灣部分研究所不教方法、不教統計、不教資料品質控制，卻要求學生具備堪比學術期刊標準的成果，「這已不是在訓練研究者，有許多學生被迫延畢，卻仍無法獲得知識累積，更多是在研究過程中精神耗損」。

原PO進一步點出統計知識缺乏、問卷設計失衡等現象，是許多台灣碩士論文的普遍痛點，「台灣很多研究所根本沒有在教統計」，尤其在社會科學研究領域中，學生常直接被要求設計問卷、進行統計分析，卻缺乏問卷編製的基本訓練，這些核心研究能力成為學生最孤立無援的部分。

不過，原PO也強調，問題並非出在個別教授身上，而是台灣研究所制度缺乏完整訓練機制與支持文化，導致部分研究成果難以在國際社群形成競爭力，讓他忍不住喊話，研究所不是必需品，「不好的研究所就該倒掉，那些沒在帶學生的地方，不配被學生養活」。

貼文曝光後引來大量留言討論，有研究生認為良師至關重要，「我朋友就遇到不負責任的教授，叫他自己看書、做實驗，教授還完全不給問，也不給建設性意見」、「看完真的心有戚戚焉，為了投期刊只會先射箭再畫靶，暗示我們把數據合理化」。

還有不少過來人分享慘痛經歷，「一堆教授把學生當情緒宣洩道具、當助理、當提款機」、「私立太多教授只會幫學校賺錢，不會給你協助、只會罵人，然後經費都拿去吃香喝辣」、「我們碩一上就要寫計畫、改投稿文章，還有一堆包山包海的事，然後一毛錢都沒拿，標準免費勞工」。

不過，也有人主張研究所本來就是自學，學生應具備獨立解決問題能力，「指導老師只是確認你的大概方向沒問題，試圖讓教授全部手把手教的話，還是別讀研究所吧」、「美國這裡也是，遇到問題就自己解決」、「這是正常吧，幾乎所有實驗室都這樣，大家都有自己的東西要做」。

