奠基諾貝爾獎！中大開發MOF新應用 有望開闢稀土回收新途徑

2025年諾貝爾化學獎授予日本、美國、澳洲的三位科學家，表彰其在「金屬有機骨架」（MOFs）材料上的貢獻。國立中央大學化學系教授謝發坤團隊開創「水相固相結晶」（SSC）策略，能在接近常溫常壓的水溶液中，像玩分子樂高般組裝出堅固的鋯金屬有機骨架，實現了於溫和製程中封裝活性生物分子的目標，也為生醫領域與稀土回收開闢新途徑。

MOF為結構規則的「奈米海綿」，擁有無數整齊孔洞，科學家能像組裝樂高般設計其孔洞，使其可應用於吸附溫室氣體、氣體分離與氫能儲存等綠能領域，潛力無窮。

但中大指出，MOF在生物醫學領域的應用仍是一大挑戰，謝發坤團隊則獨步全球，開創「MOF化學生物學」新領域，團隊早期開發「一鍋合成法」，能在不破壞生物分子的情況下，將生物酵素完整包裹在MOF中，如同打造「奈米防護殼」的保護層，保護酵素在工業催化或藥物傳輸時的活性。

然而，如何合成最堅固的「鋯基MOF」則是其中的最大挑戰，中大表示，謝發坤則攜手教授蔡惠旭與上海科技大學台灣籍教授卓聯洋，共同開創「水相固相結晶」（SSC）策略，該技術能在接近常溫常壓的水溶液中組裝堅固的鋯基MOF，並將酵素安全封裝，也能透過掌握包覆物表面的酸鹼性質，提高包覆的成功率和活性物質的穩定性，如同專屬打造的防護殼。

中大表示，該技術有望為生醫應用開闢新途徑，也使高效生物催化劑的製造邁向實用化，未來亦有潛力延伸應用於稀土回收等綠色科技領域，為全球解決稀土供應困境。

該研究成果，日前已登上化學旗艦期刊《Angewandte Chemie-德國應用化學》封面。

