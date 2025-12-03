教授遭控稱女學生黃臉婆、大媽 北醫大證實已啟動調查
台北醫學大學一名女教師遭學生爆料，指該名教師對女學生存有偏見，在課堂上曾稱女學生是黃臉婆、大媽，甚至要學生站起來「給大家看長相」，北醫大則回應，於12月1日接獲相關訊息後，已依規啟動程序。
日前有學生於社群平台爆料，指北醫大一名教師在分組報告中對學生百般刁難，並且時常羞辱報告者，曾稱女學生長得像黃臉婆、大媽，要求學生在全班前站起來給大家看看長相。為了學期成績，很多學生只能放下尊嚴。
學生也指出，該師上課內容也曾偏離正軌，訴說其在法國、義大利被搭訕的經驗。又該師已在北醫大任職多年，期間也有許多投訴但最終都石沉大海。
北醫大對此回應，對校園安全與學生權益一向高度重視，本校於昨日接獲相關訊息後，已依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習及並維護其相關權益。
北醫大重申，嚴肅看待任何可能影響校園秩序或學生權益，並將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。
