興大研究：PM2.5超標運動健康效益打折扣

中央社／ 台中3日電

中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文花費3年，分析5國超過150萬成年人長達10年的監測數據，證實長期在PM2.5超過25μg/m³環境下運動，運動的健康效益會打折。

空氣品質議題近年受關注，加上馬拉松運動風行，成為古博文的研究動機，PM2.5是否會影響運動的健康效益。古博文主導國際計畫與歐、美、澳及亞洲等地多所頂尖研究機構合作，分析5國超過150萬成年人長達10年的監測數據，證實長期曝露於PM2.5年平均濃度高於25微克/立方米（μg/m³）的環境，運動的健康效益會打折。

中興大學今天召開記者會，古博文指出，研究團隊先進行系統性回顧與統合分析，整合7個跨國大型長期研究，彙整約152萬名成人的資料。

研究發現，每周至少150分鐘中強度運動的活動建議量，在PM2.5年平均濃度低於25μg/m³的環境，可降低全因死亡率約30%。PM2.5年平均濃度達25μg/m³ 以上時，同樣運動量僅能降低12%至15%的風險，效益縮減一半。

研究團隊進一步的跨國資料整併分析，整合約87萬人數據也得到類似結果。PM2.5低於25μg/m³，運動對全死因、心血管、癌症等死亡風險的保護效果最明顯，PM2.5高於25μg/m³運動的健康效益則明顯打折。說明好空氣搭配規律運動能獲得最佳健康效益。

他提到，近年台灣整體空氣品質有明顯改善，各縣市PM2.5年平均濃度目前皆已降至25μg/m³以下。年平均值並不必然反映每個地點、每個時段的實際空氣品質；PM2.5濃度仍可能因季節、天候、地形、交通流量或局部污染而升高。

古博文指出， PM2.5長期平均濃度反映日常空氣品質的累積結果。建議民眾養成查看「即時空氣品質指標」的習慣，並主動選擇空氣較佳的時段或地點運動。此研究已發表在國際重要醫學期刊「BMCMedicine」。

運動 PM2.5 空氣品質

