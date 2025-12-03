人力荒補不進！北市法務局明年與大學合作 培養專業法制人才

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
先前才爆出北市消保官工作壓力大，人力遲遲未補，北市法務局表示，為因應人才短缺問題，將與雙北8所大學合作明年啟動實習計劃，透過實務與參訪，培養更專業法制人員。圖／法務局提供
先前才爆出北市消保官工作壓力大，人力遲遲未補齊，北市法務局今公布三周年施政成果，除了制定一番上商家指引，及各大消費案協商成果外，為因應人才短缺問題，將與雙北8所大學合作明年啟動實習計畫，透過實務與參訪，培養專業法制人員。

隨著近年一番賞興起，也衍生不少消費爭議，許多消費者指控店家上當受騙，也重創誠信商家，為遏止這類行為，法務局協同商業處訂定「一番賞相關遊戲商家指引」，要求業者應揭露獎項內容、獎池現況與抽取流程，並採取常態性聯合稽查方式，確保指引落實，打造公開透明、公平誠信遊戲環境。

法務局表示，今年多起消費爭議案中，全真瑜伽無預警結束營業造成眾多消費者權利受損，除第一時間提醒消費者得採取的權利保障措施外，也拜會相關消保團體促成承接團體訴訟，協助大量受害者共同求償，降低個別消費者的訴訟成本，共同追究業者責任，並明確要求所有資融業者，不得向消費者主張未取得商品或服務的對價。

明年1月，法務局將首度結合相關局處、行政法人及企業，與雙北8所大學的法律學院合作，舉辦「市政運作與地方法制實務研習」寒假實習計畫，透過市政實務參訪，啟發在學青年學子對公共服務的熱情，培育兼具理論與實務專業的法制人員。

