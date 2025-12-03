台灣打造全球首創「會讀腦」復健機器人 開啟主動式復健新時代

全球快速高齡化，中風與退化性疾病造成的行動障礙，已成醫療體系最迫切的挑戰之一。國科會支持下，由中興大學優聘副教授李聯旺、陽明交通大學教授柯立偉與高雄醫學大學教授陳嘉炘組成的跨領域團隊，歷時十年成功打造全球首創的「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，正式將智慧復健帶入「腦控行走」的新紀元。

這款復健機器人可讀取患者腦部訊號、解析運動意圖，再驅動外骨骼帶動行走，被視為神經復健重大突破。團隊強調，HopeStride 的核心目標，就是讓患者不再只是「被動被推著走」，而是能真正「用腦走路」，重新啟動大腦與四肢之間的神經連結。

團隊指出，對許多中風患者而言，復健過程最大的挫折就是「想走卻走不動」。傳統步態訓練設備雖能協助站立與行走，但因機械以固定節奏帶動患者，身體擺動自然度不足，大腦更少有機會主動調控步伐，復健效果受限。

此外，傳統設備缺乏即時回饋，治療師難快速調整參數，也降低復健效率。醫界一直期待能兼具「動作訓練」與「神經重塑」的新系統，協助患者在更自然的狀態下學習重新行走。患者在自然行走情境中同步訓練大腦與身體。

團隊指出，目前，HopeStride已在高雄醫學大學附設中和紀念醫院展開臨床測試。測試中發現，「用腦走路」不只強化腿部控制，更能全面提升身體能力，顯示神經可塑性訓練的強大效果。能讓患者更早步入主動訓練，對恢復時間與最終預後都有關鍵影響。

國科會表示，透過「工程處控制學門專題研究計畫」與「國際年輕傑出學者研究計畫」持續支持團隊，讓技術從研究室進入臨床。團隊計畫在明年底前完成超過50名受試者的臨床驗證，並導入陽明交大開發、已通過醫材安規與生物相容性認證的穿戴式無線腦機介面。

未來，HopeStride 也將朝復健中心、醫院與長照機構推廣，期望能減輕治療師負擔、提升臨床效率，並讓更多患者能更早啟動神經重建。 國科會長期支持下，中興大學優聘副教授李聯旺、陽明交通大學教授柯立偉及高雄醫學大學教授陳嘉炘組成的跨領域團隊，歷經10年打造全球首創的「AI隨動步行復健機器人(HopeStride)」。圖／國立中興大學機械工程學系李聯旺副教授團隊提供

