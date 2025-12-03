碩士生遭同學冒名放棄錄取資格 台大增列OPT認證機制
國立台灣大學光電所一名陳姓正取生今年3月完成線上報到，卻是遭其大學同學駱男利用偷拍的身份證登入系統內，並竄改資料變更為放棄報到。台大同意恢復陳生就讀資格，台大也表示，經內部討論後將精進機制，台大各招生管道報導系統將增列機制，以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。
台大今天表示，事後將此案以救濟方式提送校級招生委員會，同意允許該生以外加名額方式於114學年入學，經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致，經查歷年招生，除本案外從未發生類似事件。
台大也說，然經內部討論精進，現台大各招生管道報到系統均須多重認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。
陳姓學生今年3月25日確認錄取光電所後依規定完成網路報到，未料6月2日被同學提醒，台大報到系統顯示為「錄取放棄」，台大調查系統紀錄後發現，5月23日下午3時16分至3時17分間，有不明人士輸入陳生身分證字號等資料，在17秒內完成登入與「申請放棄」，後經由IP追查出陳生的同學駱生。
檢方指出，駱男在租屋處使用電腦登入台大網站，先前並曾偷拍陳生身分證資料，再以此進入系統，變更報到紀錄。其行為涉及個資法第19、20條，刑法358無故輸入他人帳密、刑法359無故變更電磁紀錄等罪。
南投地檢署表示，駱男在偵查中承認犯行並與陳生達成和解，由於台大已同意恢復陳生就讀資格，入學權益未再受損，告訴人也同意給予機會，檢察官因此予以緩起訴1年，並要求駱男在6個月內接受一次法治教育課程。
