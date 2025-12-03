張老師攜手政大推行動校巴 心理諮詢變身闖關遊戲

期末將至，為支持學生心理健康，張老師基金會攜手政治大學心理系啟動行動諮詢校巴活動，並將心理諮詢轉化為4道有趣的闖關遊戲，幫助學生覺察煩惱、獲得心理支持。

政治大學今天發布新聞稿指出，張老師基金會攜手政大心理系啟動「張老師行動諮詢校巴×政大一起扭出好心情！」活動，亮眼的「笑吧！校巴」源自政大學生兩年前於全國商業競賽奪冠的提案，如今已巡迴37所大專，甚至走入醫療院所服務第一線人員。

政大校長李蔡彥表示，政大是全國首創「心理健康假」的大學，更大幅提升專業心理諮商師與學生的比例，努力在體制內接住每個需要支持的學生；而政大心理系與教育系也正合力籌備成立心理治療所，期望打造更完善的校園社會安全網。

張老師基金會執行長涂喜敏分享，「笑吧！校巴」源自政大團隊在2022年ATCC（全國大專院校商業個案大賽）的提案，學生提出結合心理諮詢與行動車的創新構想，這項充滿創意與溫度的提案拿下第1名；張老師基金會將概念買下並落實，讓校巴自政大萌芽、巡迴全台37校與醫院，如今回到發源地，象徵善意循環。

政大說明，此次駐點政大的活動設計極具巧思，將心理諮詢轉化為4道輕鬆有趣的「闖關遊戲」，第1關以感情、人際、生涯、學業等4款扭蛋，引導學生覺察煩惱；第2關透過書寫並象徵性丟棄負能量，幫助釐清情緒；第3關由7名義務張老師提供15分鐘一對一微諮詢，讓學生在對話中獲得支持；最後一關以小禮物與線上追蹤，協助學生建立長期心理支持管道，讓陪伴不因校巴離開而中斷。

