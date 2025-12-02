AI、半導體產業南移 陽明交大高雄校區首推博碩班建構人才供應鏈

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供
陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供

半導體與人工智慧（AI）產業南移，陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班，9日啟動招生，為南部高科技產業打造下一階段關鍵人才庫。

這是陽明交大高雄校區繼今年9月啟動學士後電光學程後，再度深化教育布局、全面延伸至研究生層級，新設班系預計將招收碩士班15名、博士班4名，以及在職專班17名，課程主軸鎖定前瞻半導體、光子科技與物理AI，結合科技廊帶以研究和實務雙軌訓練銜接產業需求。

陽明交大高雄分部籌備處主任蘇冠暐指出，配合教育部國家重點領域校際研教園區先導計畫，逐步形成南部跨域創新樞紐，盼能吸引更多重點系所與師資南移，在高雄新科技走廊成形之際，搶時間、搶人才。

蘇冠暐說，高雄校區定位不只是教育延伸，而是南台灣科技能量加速器，高雄正迎來台積電製程進駐、AI伺服器供應鏈擴張、大型科技企業落腳等產業黃金期，人才供應鏈須同步升級。

高雄校區是中央與地方共同推動的科技城市藍圖，聚焦半導體、人工智慧、淨零碳排、智慧城市科技4大方向，打造台灣第一座「研教一體、產學共創」跨域園區，讓學生、企業與研究團隊在同一平台激盪創新，成為南部科技人才的新平台。

副校長陳永富表示，陽明交大希望成為南部產業技能升級推手，新學程不僅服務在職者，也歡迎轉職者、跨域者與新鮮人加入，希望讓每位學生在畢業後都能立即投入職場，甚至成為企業競相延攬的人才。

高雄校區3棟核心建築大樓，已完工的育成大樓為創新育成與研究據點，2027年第一會館將提供住宿、國際會展與跨校交流中心，2029年產學一館作為精密儀器、AI 與新興科技研發基地，企業將能直接在校園內與研究團隊共同開發技術，學生亦可在企業專案中累積實務經驗，強化產業接軌能力。

陽明交大強調，高雄未來10年競爭力關鍵在於科技人才，隨著產業南向、高科技廠商加速設廠，校區將以延伸教育為核心，致力拓展國際學術網絡，複製竹科與交大多年來成功產學模型全面導入，希望高雄不只是科技製造基地，更是亞太創新與人才的匯聚中心。

陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供
陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供
陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供
陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供
陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供
陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班。圖／陽明交大提供

