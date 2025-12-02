快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

紀錄阿美族青年返鄉 台藝大榮獲MATA首獎

中央社／ 台北2日電
教育部2日在國家圖書館頒發第12屆MATA獎，大專組紀錄片類首獎由台藝大學生團隊作品「織加歌」獲肯定，教育部長鄭英耀（左2）出席頒獎表揚。圖／中央社
教育部2日在國家圖書館頒發第12屆MATA獎，大專組紀錄片類首獎由台藝大學生團隊作品「織加歌」獲肯定，教育部長鄭英耀（左2）出席頒獎表揚。圖／中央社

教育部今天頒發第12屆MATA獎，台灣藝術大學團隊紀錄一名都市長大的阿美族青年，返鄉傳承苧麻織布手工藝、原住民族歌謠，試圖在傳統與現代間找到平衡，獲得紀錄片首獎。

「MATA獎-大專校院暨高級中等學校學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽」今年主題是「Tunaw」，在邵族語中是指努力專注、全力以赴。今年總獎金達81萬元，共64名學生、21件作品獲獎。

大專組紀錄片類首獎是台藝大學生葉安芸、李泓、謝宗哲、陳昱綺的團隊作品「織加歌」，拍攝一名從小在都台北長大的阿美族青年的返鄉歷程，致力找回七腳川溪口部落（花蓮縣）過去的集體記憶。

「織加歌」導演葉安芸接受媒體聯訪時表示，拍攝期間，她也遇到一些創作上的迷惘，因緣際會和影片主角相約，回花蓮投入地方創生。約半年的過程中，他們不只是拍攝者與被拍攝者，也互相鼓勵，共同經歷了一段生命歷程。

葉安芸表示，她不是原住民，但部落的人也把她當成家人一樣，願意分享他們的故事、祭典、歌謠。而故事主角從小在都市長大，回到部落也有許多要適應的地方，影片紀錄了痛苦不堪的一面，讓葉安芸一度面臨道德困境。然而，影片主角卻告訴她，因為有葉安芸拿著相機陪伴，她才更有勇氣去做這些事情。

大專非紀錄片組首獎是台北教育大學陳威廷、東華大學賴仕學的作品「粉紅豬勇士」，紀錄一名原住民青少年以直播殺豬來證明自己的勇氣，卻被同學挑剔殺的是飼養的白豬，而不是刻板印象中的山豬。

評審團成員Pisuy Masaw提及，這次報名MATA獎的參賽者中，約1/3並非原住民，但都能秉持尊重審慎的態度，在田野調查中爬梳文獻資料，展現跨族群之間彼此理解與深度對話的可能。

教育部長鄭英耀表示，MATA獎歷屆得獎影片，都是「全民原教（指讓所有人都學習原民文化，而非只有原住民）」的寶貴資源，現在已有很多老師，都運用這些影片素材，帶領學生認識多元史觀、獵人文化、都市原住民等議題。他要為所有參與者致上最高的敬意，感謝他們為復振原住民文化的付出。

教育部2日在台北頒發第12屆MATA獎，大專非紀錄片組首獎由台北教育大學陳威廷、東華大學賴仕學作品「粉紅豬勇士」獲獎，教育部長鄭英耀（左）頒獎表揚。圖／中央社
教育部2日在台北頒發第12屆MATA獎，大專非紀錄片組首獎由台北教育大學陳威廷、東華大學賴仕學作品「粉紅豬勇士」獲獎，教育部長鄭英耀（左）頒獎表揚。圖／中央社

原住民族 阿美族 花蓮 紀錄片 台灣藝術大學 東華大學

延伸閱讀

龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒

蔣萬安總質詢體驗「開槍」 1槍成功擊中「山豬道具」

中市勞動人權短片競賽結果揭曉 13組作品得獎

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

相關新聞

影／靜宜大學聖誕點燈 校園內上千師生一片歡呼與掌聲

全台天主教會46所學校昨晚同步舉行聖誕點燈，靜宜校園湧入逾千名師生、國際學生及民眾齊聚，一起點亮基督之光，並展開募款等關...

紀錄阿美族青年返鄉 台藝大榮獲MATA首獎

教育部今天頒發第12屆MATA獎，台灣藝術大學團隊紀錄一名都市長大的阿美族青年，返鄉傳承苧麻織布手工藝、原住民族歌謠，試...

AI、半導體產業南移 陽明交大高雄校區首推博碩班建構人才供應鏈

半導體與人工智慧（AI）產業南移，陽明交通大學今天宣布高雄校區推出人工智慧與應用物理碩士、博士班及應用科技在職專班，9日...

東吳推AI產業培訓 打造完整實作課培育即戰力

為推動AI教育升級，東吳大學巨量資料管理學院以「智慧創新AI學習中心」為基地，舉辦AI產業培訓，涵蓋生成式AI、深度學習...

廣角鏡／屏大學習輔助犬 添3生力軍

屏東大學推動「學習輔助犬」邁入第8年，昨有Dobby、Benson和Fance三隻生力軍加入，其中Fance曾是培訓的緝...

影／曾是緝毒與紅火蟻偵測培訓犬 Fance華麗變身成學習輔助犬

屏東大學推動學習輔助犬計畫今年邁入第8年，今天下午舉行學習輔助犬的退休與迎新儀式，服務多年「毛毛」正式退休，3隻生力軍D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。