台灣精密傳動力量「齒輪王」中正大學教授馮展華獲自動化工程最高榮譽

「看似微小的齒輪，承載的是台灣精密機械的未來。」這是國立中正大學機械系講座教授馮展華，長年研究所堅信的一句話。

中華民國自動化科技學會（Chinese Institute of Automation Engineers, CIAE）於11月29日正式頒授給馮展華今(2025)年度唯一的一枚「自動化科技工程獎章」。這面金質獎章是學會的最高榮譽，每年僅授予一位在自動化科技領域具卓越、長期貢獻者。今年，正是由從齒輪研究起步、帶領台灣精密機械向前邁進的馮展華獲頒這項最高榮譽。

在中正大學機械系的實驗室，馮展華與他團隊圍繞著齒輪、刀具、傳動系統與量測設備，一次次推演精密製造的可能性。馮展華長年投入的領域看似冷門——齒輪幾何、誤差控制、噪音抑制、乾式加工刀具研發、傳動系統設計、自動化量測與模擬，但正是這些看似不起眼的細節，構成了工具機、智慧機械、機器人、電動車、甚至半導體設備的心臟。

產業界將技術瓶頸帶到中正大學，馮展華與學生一同從理論突破、模擬驗證，到實體加工、量測回饋，建立出完整的「齒輪傳動一貫技術」。因此，業界尊稱他為「齒輪王」。

馮展華不僅是精密傳動專家，也曾擔任中正大學第五任校長。任內，他推動高等教育國際化、工程人才培育與研究能量提升，使機械與自動化領域的研究實力持續提升。而在卸任後，他回到最熟悉的研究第一線，把更多能量投注在工具機、齒輪、智慧製造與自動化系統上，把一個學者的使命延伸到台灣的產業現場。

這次獲獎，馮展華說，「齒輪雖小，但沒有它，任何自動化設備都轉不動」。他認為這份獎項是對長年深耕的一種肯定，也是一種提醒，台灣要在智慧製造領域站穩，不僅需要大架構、大系統，還需要把小零件做到世界級。未來，他將持續推動結合AI模擬、智慧加工、自動化量測與精密製造的跨域研究，希望替台灣打造更自主、更高階的關鍵零組件技術。

中正大學指出，馮展華長年投入精密傳動與自動化工程研究，成果深獲國際肯定，也接軌台灣產業升級需求。他帶領的團隊與國內多家工具機與關鍵零組件廠商協作，協助台灣在精密製造領域提升技術層次、降低能耗與噪音，提高國際競爭力。

中正大學指出，馮展華獲獎，也是中正大學在智慧製造、自動化系統、精密工程研究上的重要里程碑。未來，中正大學將持續支持教師在高階製造、AI自動化與關鍵零組件技術上的創新發展，培育更多兼具理論與實務的工程人才，並深化與產官學研的連結，推動台灣自動化科技的持續成長。

