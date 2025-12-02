政大永續規劃中心舉辦專題演講 分享都市更新經驗交流

快訊

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
政大社科院永續規劃與設計研究中心主任孫振義分享經驗。致理科大林育慈教授／提供
都市更新與都市再生是城市邁向永續發展的重要進程，國家亦積極推動專業人才的培育工作。內政部為落實行政院核定的「都市更新發展計畫（2023–2026年）」，特訂定補（捐）助要點，鼓勵大專院校設置都市更新相關專業學程，以系統性培育都市更新產業所需之專業人才，強化產業能量。

國立政治大學社會科學學院永續規劃與設計研究中心主任孫振義，長期受聘擔任地方政府「都市更新及爭議處理審議會」委員與「住宅及都市更新中心」董事，具備豐富實務經驗。12月1日受致理科技大學財務金融系教授黃博怡（前副校長）、教授林育慈邀請，至企業管理系服務業經營管理碩士在職專班「都市更新理論與法規」課程（教育部USR補助之安心住好宅-雙北都更整合計畫）進行「都市更新的理想與實務」專題演講，並與兩位在都市更新領域深具專業的師長進行深入交流。

在演講中，孫振義特別指出，人是文化的載體，城是文明的產物；城市的風貌，是居住於此的一代人之宇宙觀、哲學觀與價值觀的具象呈現，也是制度、經濟、文化與科技的外顯結果。他並以美國德州達拉斯、西班牙馬德里、法國巴黎、南韓首爾、德國柏林、美國紐約等國際案例，說明都市更新對城市再生的重要性。

此外，孫振義亦從《都市計畫法》、都市更新條例》與《都市更新建築容積獎勵辦法》等法規脈絡，解析台灣都市更新發展的歷程、理想與現實落差，並結合自身參與都市更新審議的經驗，分享實務推動上所面臨的困難與挑戰。

演講結束後，孫振義並與致理科技大學師生進行都市更新、包租代管等實務議題的意見交流。本次活動不僅深化跨校學術互動，也為都市更新教育與實務界建立更緊密的連結，具備相當的重要意義。

