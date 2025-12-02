快訊

東吳推AI產業培訓 打造完整實作課培育即戰力

中央社／ 台北2日電
東吳大學巨量資料管理學院舉辦AI產業培訓課程，有26名學生通過測驗，取得NVIDIA OpenUSD「從OpenUSD到NVIDIA IsaacSim機器人模擬」實作證照。東吳提供／中央社
為推動AI教育升級，東吳大學巨量資料管理學院以「智慧創新AI學習中心」為基地，舉辦AI產業培訓，涵蓋生成式AI、深度學習等領域，打造北台灣AI實作教育場域。

東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳大學智慧創新AI學習中心自成立以來，持續引進NVIDIA生態系技術，包括GPU加速運算、生成式AI開發工具、OpenUSD、Omniverse相關課程與3D模擬應用，建立校園內少見的高整合AI教學場域。

智慧創新AI學習中心近日舉辦3場AI產業培訓，首場活動由東吳企管系校友、元英活動股份有限公司營運長黃俊豪帶領團隊回母校舉辦，此次特別將具指標性的NVIDIA技術活動選定於東吳舉行，吸引學生接觸最新AI應用示範與專家分享。

黃俊豪表示，看到母校建立北台灣頂尖的AI專業教室與高算力GPU實作環境，深感驕傲，更期待未來能將更多NVIDIA技術活動與企業培訓導入校園，讓學弟妹擁有與業界工程師同步的學習資源。

第2與第3場課程由知名科技教育品牌CAVEDU機器人王國打造，創辦人曾吉弘帶領講師團隊，以「從OpenUSD到NVIDIA IsaacSim機器人模擬」為主題，規劃完整課程路線。

課程採用NVIDIA深度學習學院教材，將深度學習、生成式AI、3D場景建模與智慧機器人模擬融為一體，讓學生能在高效能GPU、AI工具鏈與3D模擬平台中進行實作，在兩天密集實作課程中，學生不僅完成多項練習，更有26名學生通過測驗，取得NVIDIAOpenUSD「從學習OpenUSD到使用NVIDIA IsaacSim模擬機器人」實作證照。

東吳大學提到，此次3場培訓串聯校友力量、產業技術，為學生打造理論與實務兼具的沉浸式訓練環境，未來巨資學院將持續引入國際級AI工具與企業專案，讓學生在校期間就能掌握業界最前線的NVIDIA技術與開發流程，成為具AI即戰力的新世代人才。

東吳大學 NVIDIA AI

