影／靜宜大學聖誕點燈 校園內上千師生一片歡呼與掌聲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學昨晚聖誕點燈，首次在校門口大草坪打造高達12公尺的大型聖誕樹，並結合「聖誕點燈晚會暨聖誕市集」打造節慶氛圍。圖／靜宜大學提供
全台天主教會46所學校昨晚同步舉行聖誕點燈，靜宜校園湧入逾千名師生、國際學生及民眾齊聚，一起點亮基督之光，並展開募款等關懷行動。靜宜大學董事長蘇耀文主教指出，聖誕點燈不僅是一項儀式、裝飾或節慶氛圍的營造，更象徵每位靜宜人都能成為別人的那一道光。

今年活動的亮點之一，是靜宜首次在校門口大草坪打造高達12公尺的大型聖誕樹，結合「聖誕點燈晚會暨聖誕市集」，學生社團帶來充滿力與美的原住民舞蹈揭開序幕。來自菲律賓、史瓦帝尼與越南的國際學生也表演家鄉最具代表性的舞蹈。會場搭配馬槽、天使、小羊等燈飾與光廊步道，將校園營造成充滿祝福的聖誕小鎮。

蘇耀文主教表示，在充滿期待將臨期，大家再次聚集在靜宜校園，共同點亮今年的聖誕之光，一起在光中相遇。今年天主教學校週主題為「家．希望之光」，教宗方濟各提醒我們，聖家是愛、共融與支持的典範；無論生命多麼複雜，家庭始終是我們得以歇息、被重新接住的地方。但現代家庭面臨價值觀碰撞、世代隔閡與各式壓力，也深深影響青年與孩子的身心。

靜宜大學校長林思伶表示，過去聖誕樹多設置在校園中央，今年特別將其迎向校門口大草坪，讓師生與民眾一踏入校園，就能感受聖誕的愛與溫馨氛圍。她說靜宜是一個家，聖誕樹的點亮，象徵著靜宜的光將照亮社區、照亮城市，甚至照亮世界。

林思伶說，期盼透過聖誕點燈，師長內在的光能點亮學生的生命；學生也能以自己的光照亮周遭，帶來勇氣、力量與未來。今年適逢靜宜69周年校慶，她祝福學校能「傳承久久」，持續以光與愛陪伴每一位靜宜人。

靜宜校牧楊安仁神父表示，天主教會將聖誕節前四周稱為「將臨期」，以迎接耶穌基督降生人間，也象徵一個新年度的展開。聖誕點燈儀式是一個重要的記號，提醒不要因日常繁雜事務，而忽略了為迎接耶穌所做的心靈準備。

越南籍學生分享，這是她第一次在國外參與如此溫馨的聖誕點燈，燈光亮起的那一刻，讓她深刻感受到「靜宜就像第二個家」。日本學生表示，他非常喜歡靜宜的聖誕點燈，與來自不同國家的同學一同體驗這份光與祝福，彷彿能看見愛與溫暖的精神在靜宜校園中流動，讓這段留學生活更加難忘。

校方感謝嘉麗建設、台灣三軸科技、BC台灣柏釧及校友陳玉葉女士等單位的支持。各界的溫暖相挺成為點亮聖誕、傳遞希望的重要力量，也為校園帶來冬夜中最溫暖的光亮。

靜宜大學昨晚舉行聖誕點燈，校園湧入逾千名師生、國際學生及民眾齊聚，一同點亮基督之光，並展開募款等關懷行動。圖／靜宜大學提供
學生社團帶來充滿力與美的原住民舞蹈揭開活動序幕，象徵大地祝福與靜宜精神的傳承。圖／靜宜大學提供
靜宜大學昨晚聖誕點燈，首次在校門口大草坪打造高達12公尺的大型聖誕樹，並結合「聖誕點燈晚會暨聖誕市集」打造節慶氛圍。圖／靜宜大學提供
