聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／屏大學習輔助犬 添3生力軍

聯合報／ 記者劉星君
記者劉星君／攝影
記者劉星君／攝影

屏東大學推動「學習輔助犬」邁入第8年，昨有Dobby、Benson和Fance三隻生力軍加入，其中Fance曾是培訓的緝毒犬與紅火蟻偵測犬，3隻犬未來會投入輔助與教育服務，延續「讓溫暖成為循環」理念。校長陳永森說，教育是生命影響生命，領犬員會帶領學輔犬深入學校服務陪伴有閱讀障礙的學生，也到「勝利之家」社福機構服務心智障礙者，到社區照顧關懷據點陪伴長者。

延伸閱讀

影／曾是緝毒與紅火蟻偵測培訓犬 Fance華麗變身成學習輔助犬

竹市搜救犬隊 通過國家MRT認證

花蓮搜救犬HERO通過認證 獲國際救援輪值資格

接軌國際、強化我國搜救能量 國家MRT搜救犬救援能力認證

相關新聞

廣角鏡／屏大學習輔助犬 添3生力軍

屏東大學推動「學習輔助犬」邁入第8年，昨有Dobby、Benson和Fance三隻生力軍加入，其中Fance曾是培訓的緝...

影／曾是緝毒與紅火蟻偵測培訓犬 Fance華麗變身成學習輔助犬

屏東大學推動學習輔助犬計畫今年邁入第8年，今天下午舉行學習輔助犬的退休與迎新儀式，服務多年「毛毛」正式退休，3隻生力軍D...

南華大學3大USR成果在佛光山書展亮相 盼以知識行動連結社會

南華大學日前參加「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，以「深耕在地，邁向永續」為主題展出三項USR計畫成果。校長高俊雄表...

南華大學跨海訪印度沙彌學園 攜手強化合作

南華大學為深化佛光山教育體系的資源共享與人才培育理念，校長高俊雄於11月30日率團前往印度，拜訪佛光山印度沙彌學園。同行...

政大與均一攜手推外交商管傳播線上課 嘉惠全台高中生

國立政治大學與均一平台教育基金會於今日共同宣布將攜手推出一系列涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，這是均一平台繼與...

光學顯微不再無影像 中原大學新技術曝奈米世界獲獎及百萬

中原大學新創團隊勇奪2025 FITI「創業傑出獎」　獲百萬創業基金挹注中原大學「特司光學」新創團隊以具突破性的「可視化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。