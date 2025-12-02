廣角鏡／屏大學習輔助犬 添3生力軍

屏東大學推動「學習輔助犬」邁入第8年，昨有Dobby、Benson和Fance三隻生力軍加入，其中Fance曾是培訓的緝毒犬與紅火蟻偵測犬，3隻犬未來會投入輔助與教育服務，延續「讓溫暖成為循環」理念。校長陳永森說，教育是生命影響生命，領犬員會帶領學輔犬深入學校服務陪伴有閱讀障礙的學生，也到「勝利之家」社福機構服務心智障礙者，到社區照顧關懷據點陪伴長者。

