輔大校園點燈 創校百周年主燈吸睛
輔仁大學年度盛事「聖誕點燈」於今晚登場，今年的主題為「禧年同慶．輔大百年」。隨著主燈亮起，校園超過800公尺的燈飾同步綻放，吸引不少師生駐足觀賞及拍照。
點燈儀式是由校長藍易振偕同校牧何萬福神父、教廷督導鍾安住總主教主禮。現場數百人點燈倒數，主燈和校園內的燈飾同步閃亮，吸引師生注意及互祝平安、擁抱，也有學生忙著拍照留念。
藍易振致詞表示，點燈光亮了大地，就像是教育帶來改變的希望，教宗持續推動的全球教育公約，其中之一就是教育普及到全世界，尤其是教育缺乏的地方，而這正是天主教學校的使命之一。
他表示，大家從新莊區中正路大門進入校園，就會看見「FJCU 100th」的主題燈飾，象徵天主百年恩寵的圓滿，燦爛之光，呈現輔大走過一世紀後的成熟、自信與遠見。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言