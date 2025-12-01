輔大校園點燈 創校百周年主燈吸睛

快訊

中央社／ 新北1日

輔仁大學年度盛事「聖誕點燈」於今晚登場，今年的主題為「禧年同慶．輔大百年」。隨著主燈亮起，校園超過800公尺的燈飾同步綻放，吸引不少師生駐足觀賞及拍照。

點燈儀式是由校長藍易振偕同校牧何萬福神父、教廷督導鍾安住總主教主禮。現場數百人點燈倒數，主燈和校園內的燈飾同步閃亮，吸引師生注意及互祝平安、擁抱，也有學生忙著拍照留念。

藍易振致詞表示，點燈光亮了大地，就像是教育帶來改變的希望，教宗持續推動的全球教育公約，其中之一就是教育普及到全世界，尤其是教育缺乏的地方，而這正是天主教學校的使命之一。

他表示，大家從新莊區中正路大門進入校園，就會看見「FJCU 100th」的主題燈飾，象徵天主百年恩寵的圓滿，燦爛之光，呈現輔大走過一世紀後的成熟、自信與遠見。

