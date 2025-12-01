影／曾是緝毒與紅火蟻偵測培訓犬 Fance華麗變身成學習輔助犬

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學學習輔助犬服務多年「毛毛」（中）今天退休，校長陳永森（左）特別贈送退休大禮包，毛毛之後也將由毛毛以前的領犬員、現於北部擔任國小老師的宋承諭（右）照養，迎接快樂退休生活。記者劉星君／攝影
屏東大學推動學習輔助犬計畫今年邁入第8年，今天下午舉行學習輔助犬的退休與迎新儀式，服務多年「毛毛」正式退休，3隻生力軍Dobby、Benson和Fance加入，其中Dobby與Benson是浪浪，Fance曾是培訓的緝毒犬與紅火蟻偵測犬，3隻犬都已通過考試，將投入輔助與教育服務，延續輔助犬計畫「讓溫暖成為循環」，加上生力軍現共有6隻學輔犬。

「教育是以生命影響生命，特殊教育更是如此！」屏東大學校長陳永森說，屏大是全國首個成立學習輔助犬的訓練中心的大學，融入動物治療，領犬員帶領學輔犬，深入社區、學校，服務有閱讀障礙學生，也與社福機構勝利之家合作，服務心智障礙者，走訪社區陪伴長者。

學輔犬「毛毛」今榮退，校長陳永森送上退休大禮包給「毛毛」，「毛毛」也將由屏大校友，在學期間也是領犬員，現任教於北部的某國小老師宋承諭接手照顧，期盼毛毛的退休生活快樂自在。

今天也舉行迎新儀式，3隻學習輔助犬生力軍Dobby、Benson和Fance，其中Dobby與Benson是浪浪，Fance是拉布拉多犬，曾是培訓的緝毒犬與紅火蟻偵測犬，現都成為學習輔助，華麗轉身。

屏東大學特教中心指出，三隻學習輔助犬各有故事。Benson是浪浪約1歲，Benson突然出現在屏大校園，「Benson是自己主動找上領犬員」之後經過專業評估、性向測試與身體檢查，確認Benson的個性穩定、友善。

黑色拉布拉多「Fance」2歲，有著很「酷」背景，曾接受過緝毒犬與紅火蟻偵測犬培訓，但都沒通過，但是Fance來到屏大，一次就通過學習輔助犬考試認證，個性穩定，親和力十足，很適合走入教育現場，但因為個性有點活潑，所以較適合與國高中生互動。

「Dobby」年紀最小才8個月，也是浪浪，牠是Fance去游泳的場所附近時，從水溝中救起的小狗，性格意外溫順與親人，接受培訓後通過考試。

屏東大學特教中心主任張茹茵說，學習輔助犬不僅是訓練成果，更是長期耕耘社會責任。從進入計畫後，每一階段都需要時間、專業與耐心；退休犬的榮退，也提醒大家應以尊重的方式向服務犬致敬。

屏東大學學習輔助犬今年有3隻生力軍加入，分別是Dobby（前）、Fance（中）與Benson（後），今天舉行迎新儀式，Dobby與Benson是浪浪，Fance曾是培訓的緝毒犬與紅火蟻偵測犬，3隻犬都通過考試，未來投入輔助與教育行列。記者劉星君／攝影
屏東大學學習輔助犬推動第8年，今年有3隻生力軍加入，分別是左起的Dobby、Benson和Fance，今天舉行迎新儀式在老師們協助下穿上工作背心正式成為學輔犬。記者劉星君／攝影
