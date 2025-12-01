聽新聞
0:00 / 0:00
南華大學3大USR成果在佛光山書展亮相 盼以知識行動連結社會
南華大學日前參加「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，以「深耕在地，邁向永續」為主題展出三項USR計畫成果。校長高俊雄表示，此次在書展分享大學的社會實踐成果，不僅展現南華長年投入教育、文化與永續的行動力，也象徵在閱讀與公益之間建立更深連結，讓大學知識以更親近的方式走向社會。
本次參展聚焦三大USR亮點，包括「雲水書車趴趴走－提升孩童多元感官學習」計畫，結合佛光山行動圖書館深入嘉義縣22所偏鄉學校，透過語文、繪畫、音樂與科技輔助，引導學童創作AR互動繪本與VR圖書館，展現南華在偏鄉教育上的扎根成果。
「擴展國際慢城學習」則呈現南華逾10年推動義大利慢城理念的實績，協助大林、竹田、池上與東引取得國際慢城認證，並將經驗輸出至泰國大學，培育跨國慢城推動人才。
在環境面向，「推動在地社區農業碳中和」以碳盤查、永續農法與土壤碳匯提升為核心，透過大學專業與社區合作，讓民眾以「一畝田的碳足跡」理解農業與永續的連結。
三項計畫共同展現南華大學以行動實踐永續、深耕社會的教育能量。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言