南華大學3大USR成果在佛光山書展亮相 盼以知識行動連結社會

南華大學日前參加「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，以「深耕在地，邁向永續」為主題展出三項USR計畫成果。校長高俊雄表示，此次在書展分享大學的社會實踐成果，不僅展現南華長年投入教育、文化與永續的行動力，也象徵在閱讀與公益之間建立更深連結，讓大學知識以更親近的方式走向社會。

本次參展聚焦三大USR亮點，包括「雲水書車趴趴走－提升孩童多元感官學習」計畫，結合佛光山行動圖書館深入嘉義縣22所偏鄉學校，透過語文、繪畫、音樂與科技輔助，引導學童創作AR互動繪本與VR圖書館，展現南華在偏鄉教育上的扎根成果。

「擴展國際慢城學習」則呈現南華逾10年推動義大利慢城理念的實績，協助大林、竹田、池上與東引取得國際慢城認證，並將經驗輸出至泰國大學，培育跨國慢城推動人才。

在環境面向，「推動在地社區農業碳中和」以碳盤查、永續農法與土壤碳匯提升為核心，透過大學專業與社區合作，讓民眾以「一畝田的碳足跡」理解農業與永續的連結。

三項計畫共同展現南華大學以行動實踐永續、深耕社會的教育能量。 南華大學USR成果於佛光山佛陀紀念館參展，佛光山法師到展區參觀USR成果，並與團隊合影。圖／南華大學提供 南華師生向參觀的學童示範偏鄉孩童創作的AR互動繪本，展區人潮熱絡。圖／南華大學提供 南華大學USR成果於佛光山佛陀紀念館參展，副校長賴淑玲（右三)及多位師長至攤位合影留念。圖／南華大學提供

商品推薦