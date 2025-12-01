快訊

南華大學3大USR成果在佛光山書展亮相 盼以知識行動連結社會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
南華大學USR成果於佛館參展，計畫團隊成員與校長高俊雄（右三)合影。圖／南華大學提供
南華大學日前參加「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，以「深耕在地，邁向永續」為主題展出三項USR計畫成果。校長高俊雄表示，此次在書展分享大學的社會實踐成果，不僅展現南華長年投入教育、文化與永續的行動力，也象徵在閱讀與公益之間建立更深連結，讓大學知識以更親近的方式走向社會。

本次參展聚焦三大USR亮點，包括「雲水書車趴趴走－提升孩童多元感官學習」計畫，結合佛光山行動圖書館深入嘉義縣22所偏鄉學校，透過語文、繪畫、音樂與科技輔助，引導學童創作AR互動繪本與VR圖書館，展現南華在偏鄉教育上的扎根成果。

「擴展國際慢城學習」則呈現南華逾10年推動義大利慢城理念的實績，協助大林、竹田、池上與東引取得國際慢城認證，並將經驗輸出至泰國大學，培育跨國慢城推動人才。

在環境面向，「推動在地社區農業碳中和」以碳盤查、永續農法與土壤碳匯提升為核心，透過大學專業與社區合作，讓民眾以「一畝田的碳足跡」理解農業與永續的連結。

三項計畫共同展現南華大學以行動實踐永續、深耕社會的教育能量。

南華大學USR成果於佛光山佛陀紀念館參展，佛光山法師到展區參觀USR成果，並與團隊合影。圖／南華大學提供
南華師生向參觀的學童示範偏鄉孩童創作的AR互動繪本，展區人潮熱絡。圖／南華大學提供
南華大學USR成果於佛光山佛陀紀念館參展，副校長賴淑玲（右三)及多位師長至攤位合影留念。圖／南華大學提供
相關新聞

影／曾是緝毒與紅火蟻偵測培訓犬 Fance華麗變身成學習輔助犬

屏東大學推動學習輔助犬計畫今年邁入第8年，今天下午舉行學習輔助犬的退休與迎新儀式，服務多年「毛毛」正式退休，3隻生力軍D...

南華大學3大USR成果在佛光山書展亮相 盼以知識行動連結社會

南華大學日前參加「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，以「深耕在地，邁向永續」為主題展出三項USR計畫成果。校長高俊雄表...

南華大學跨海訪印度沙彌學園 攜手強化合作

南華大學為深化佛光山教育體系的資源共享與人才培育理念，校長高俊雄於11月30日率團前往印度，拜訪佛光山印度沙彌學園。同行...

政大與均一攜手推外交商管傳播線上課 嘉惠全台高中生

國立政治大學與均一平台教育基金會於今日共同宣布將攜手推出一系列涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，這是均一平台繼與...

光學顯微不再無影像 中原大學新技術曝奈米世界獲獎及百萬

中原大學新創團隊勇奪2025 FITI「創業傑出獎」　獲百萬創業基金挹注中原大學「特司光學」新創團隊以具突破性的「可視化...

台師大、台大開發新世代光電材料登權威期刊 將用於人造光合作用

國立台灣師範大學與國立台灣大學合作，成功開發出具有對掌性（Chiral）結構的鈣鈦礦光催化材料，此創新材料將用於人造光合...

