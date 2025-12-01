南華大學跨海訪印度沙彌學園 攜手強化合作

南華大學為深化佛光山教育體系的資源共享與人才培育理念，校長高俊雄於11月30日率團前往印度，拜訪佛光山印度沙彌學園。同行成員包括宗教所所長覺明法師、國際處陳思穎以及南華大學印度籍校友達喜博士，展開具有教育交流意義的訪問行程。高俊雄表示，不僅強化兩校連結，也為南華大學拓展南亞招生奠定重要基礎。

校長高俊雄表示，南華與沙彌學園同源同宗，皆由星雲大師創辦。近年已有多名來自沙彌學園的學生赴南華就讀，其中4名目前在生死學系諮商組的沙彌校友表現亮眼，不僅學業優異，在佛光山大學校長論壇及校園樂活日中擔任接待與活動服務，展現自信、穩健且具國際禮儀的風範，是2校合作成果的最佳證明。

此次交流亮點之一，是南華校友達喜博士分享在台求學與取得博士學位的經驗，鼓勵學弟把握赴台深造機會。他並肯定南華在宗教、人文、管理及環境永續等領域的教研實力，以及多元包容的學習環境。雙方亦就合作研究、師生交換與國際招生等議題深入討論。 南華大學校長高俊雄率團訪印度沙彌學園，並合影留念。圖／南華大學提供 南華大學訪印度沙彌學園，兩校座談深化教育合作拓展國際招生。圖／南華大學提供 南華大學校長高俊雄率團訪印度沙彌學園，深化教育合作拓展國際招生。圖／南華大學提供

