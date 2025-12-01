政大與均一攜手推外交商管傳播線上課 嘉惠全台高中生

國立政治大學與均一平台教育基金會於今日共同宣布將攜手推出一系列涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，這是均一平台繼與台清交等理工頂尖大學合作後，首度大規模引進人文社會科學領域的內容，將為全台高中生、尤其偏鄉與離島學子，開啟一扇通往頂尖人文學科的「線上校門」。

政治大學表示，本次在均一平台推出的課程，包括能訓練學生判讀國際局勢、培養跨文化溝通與談判能力的外交與國際事務課程，以及阿拉伯語、土耳其語、斯拉夫語、韓語與東南亞語等稀缺語種，此外還有風險管理、保險學、新聞、廣告、公關及新媒體與創意內容製作，透過講座與微學程的設計，讓高中生在進入大學前，就能探索對人文社會學科的興趣。

政治大學校長李蔡彥表示，政大與均一平台合作是雙贏的結果，期待政大和均一平台能持續合作，共同致力於教育創新。尤其在AI影響下，需要更多創新以符合學生與社會需求，讓學習場域延伸至全台每一所高中。

均一平台董事長呂冠緯表示，與政大合作是見證「遇見跨域教學的可能」。透過合作，政大的多元課程能上架至均一平台，幫助平台上的百萬國高中生打開視野，學習跨領域知識。同時，這也讓偏鄉高中生能跨地域、跨時域地使用政大的優質數位資源。

政治大學表示，政大線上課程將陸續於均一教育平台「大學開放課程專區」上架，全台高中生皆可免費註冊學習。高中教師亦可將課程導入校內「多元選修」或「彈性學習」時間，甚至透過跨校共學模式，讓離島與偏鄉師生同步參與。雙方期盼透過科技與人文的結合，協助學生在AI浪潮中站穩腳步，找到屬於自己的未來方向。

