快訊

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

聽新聞
0:00 / 0:00

政大與均一攜手推外交商管傳播線上課 嘉惠全台高中生

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
政大校長李蔡彥（右二）與均一平台董事長呂冠緯（右三）代表雙方簽署 MOU，當日並邀請前教育部長吳思華（右一），以及前奧美集團董事長、政大管理博士，同時也是均一平台董事的白崇亮（右四）共同見證。圖／政大提供
政大校長李蔡彥（右二）與均一平台董事長呂冠緯（右三）代表雙方簽署 MOU，當日並邀請前教育部長吳思華（右一），以及前奧美集團董事長、政大管理博士，同時也是均一平台董事的白崇亮（右四）共同見證。圖／政大提供

國立政治大學與均一平台教育基金會於今日共同宣布將攜手推出一系列涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，這是均一平台繼與台清交等理工頂尖大學合作後，首度大規模引進人文社會科學領域的內容，將為全台高中生、尤其偏鄉與離島學子，開啟一扇通往頂尖人文學科的「線上校門」。

政治大學表示，本次在均一平台推出的課程，包括能訓練學生判讀國際局勢、培養跨文化溝通與談判能力的外交與國際事務課程，以及阿拉伯語、土耳其語、斯拉夫語、韓語與東南亞語等稀缺語種，此外還有風險管理、保險學、新聞、廣告、公關及新媒體與創意內容製作，透過講座與微學程的設計，讓高中生在進入大學前，就能探索對人文社會學科的興趣。

政治大學校長李蔡彥表示，政大與均一平台合作是雙贏的結果，期待政大和均一平台能持續合作，共同致力於教育創新。尤其在AI影響下，需要更多創新以符合學生與社會需求，讓學習場域延伸至全台每一所高中。

均一平台董事長呂冠緯表示，與政大合作是見證「遇見跨域教學的可能」。透過合作，政大的多元課程能上架至均一平台，幫助平台上的百萬國高中生打開視野，學習跨領域知識。同時，這也讓偏鄉高中生能跨地域、跨時域地使用政大的優質數位資源。

政治大學表示，政大線上課程將陸續於均一教育平台「大學開放課程專區」上架，全台高中生皆可免費註冊學習。高中教師亦可將課程導入校內「多元選修」或「彈性學習」時間，甚至透過跨校共學模式，讓離島與偏鄉師生同步參與。雙方期盼透過科技與人文的結合，協助學生在AI浪潮中站穩腳步，找到屬於自己的未來方向。

政大 偏鄉 文學 新媒體

延伸閱讀

政大攜均一平台推人文線上課 助高中生跨域學習

友邦聖文森外交恐轉向 藍委：兩岸關係惡化是重要因素

台式辦桌初體驗 政大200名外籍生大讚「金好呷」

政大國際交換生體驗辦桌饗宴 品嚐經典台菜

相關新聞

政大與均一攜手推外交商管傳播線上課 嘉惠全台高中生

國立政治大學與均一平台教育基金會於今日共同宣布將攜手推出一系列涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，這是均一平台繼與...

光學顯微不再無影像 中原大學新技術曝奈米世界獲獎及百萬

中原大學新創團隊勇奪2025 FITI「創業傑出獎」　獲百萬創業基金挹注中原大學「特司光學」新創團隊以具突破性的「可視化...

台師大、台大開發新世代光電材料登權威期刊 將用於人造光合作用

國立台灣師範大學與國立台灣大學合作，成功開發出具有對掌性（Chiral）結構的鈣鈦礦光催化材料，此創新材料將用於人造光合...

台灣首獲肯定的工程項目 台大人文館奪混凝土界奧斯卡獎

國立台灣大學文學院人文館前後耗時近20年、經費一路追加至12億，於今年正式啟用。人文館採用杉木模板清水混凝土，重新詮釋四...

中大研究：颱風有助抑制海洋熱浪 讓海洋生物得以喘息

國立中央大學水文與海洋科學研究所所長潘任飛團隊研究，颱風雖然被視為天然災和，但也是海洋熱浪（Marine Heatwav...

住宿生和租屋族也拿得到 台大學生校園自主發放「小橘書」

近期，國防部印製新版「台灣全民安全指引」，並將在明年1月5日前，寄送至全台980多萬家戶完成全台普發。而於台大亦有學生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。