政大攜均一平台推人文線上課 助高中生跨域學習

政治大學與均一平台教育基金會今天共同宣布，將攜手推出涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，為全台高中生開啟通往頂尖人文學科的「線上校門」。

政大發布新聞稿指出，政大在台灣高教體系中以「向世界連結」見長，設有多個全台少見、甚至是唯一的特色科系；此次與均一平台合作，大規模引進人文社會科學領域的內容，希望培育AI無法取代的人文素養與跨文化視野。

政大於均一平台推出的課程，將從最具代表性的學術能量出發，包括訓練學生判讀國際局勢、培養跨文化溝通與談判能力的外交與國際事務課程；帶領學生認識多國語文領域，涵蓋阿拉伯語、土耳其語、斯拉夫語、韓語與東南亞語等稀缺語種；從風險角度重新理解金融、保險與社會安全網的風險管理與保險學。

另外，政大深具傳統的傳播領域也同步加入，從新聞、廣告、公關到新媒體與創意內容製作，協助學生掌握在AI時代講好故事、創造影響力；透過講座與微學程的設計，讓高中生在進入大學前，即能探索自身對人文社會學科的興趣。

政大校長李蔡彥表示，政大與均一平台合作是雙贏的結果，均一平台在各級學校有非常多受益者，希望藉此推廣政大的特色；期待政大和均一平台持續合作，共同致力於教育創新，在AI影響下，需要更廣角度的創新，符合學生與社會需求，讓學習場域延伸至全台每一所高中。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯提到，與政大合作是為見證「遇見跨域教學的可能」，透過合作讓政大的多元課程上架至均一平台，幫助平台上的百萬國高中生打開視野，學習跨領域知識，也讓偏鄉高中生能跨地域、跨時域地使用政大的優質數位資源。

政大線上課程將陸續於均一教育平台「大學開放課程專區」上架，全台高中生皆可免費註冊學習，高中教師也可將課程導入校內「多元選修」或「彈性學習」時間，甚至透過跨校共學模式，讓離島與偏鄉師生同步參與。

