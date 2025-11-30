雙春金蛇年最高火紅15米聖誕樹 璀璨國北教大

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聲樂家簡文秀獻唱校友鄧雨賢所作「望春風」祝福母校130週年慶。圖／億光文教基金會提供
聲樂家簡文秀獻唱校友鄧雨賢所作「望春風」祝福母校130週年慶。圖／億光文教基金會提供

全紅的聖誕樹國北教大及校友總會、億光文化基金會主辦11月27日舉辦「130向前走」校慶點燈祈福典禮，結合「雙春金蛇年」意涵，用5,000多顆金銀紅聖誕球妝點，在絢麗天幕光影折射的璀璨燈海下展開，吸引上千師生及各界貴賓同來祝賀，成為歲末最夯最飆的浪漫風情！

點燈祈福的貴賓：教育部常務次長朱俊彰、國北教大校長陳慶和、校友總會理事長粘舜權、億光電子董事長葉寅夫、行天宮志業公益會會長黃忠臣、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、天主教台北聖家堂神父饒志成、松山慈惠堂總策劃長李瑞彬、中華國際嘎檔巴佛教總會慧吉祥、馬偕醫院安寧療護創辦人賴允亮、日本無量光院台灣別院住持融永、芳欣教育基金會執行長謝汶欣、名人堂建築師簡俊卿等，帶領全場齊聲倒數啟動點燈祈福，聖誕樹瞬間綻放萬丈光芒，華麗呈現，現場驚呼驚艷連連。

來賓們揮舞著星星棒交織成一片星海，共同見證這個充滿愛與溫暖的時刻，最後齊唱〈平安夜〉，祝福彼此圓滿順遂！這次點燈主題曲〈向前走〉，特別邀請開心男團黑旋風演唱，自然隨性的原住民律動與活力真是難得一見，與來賓的活潑互動更是掀起高潮，象徵著對國北教大130周年邁向國際、迎向美好未來的前景。

億光文化基金會表示，十分感謝國北教大，特別捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」，簡文秀教授也將珍藏多年的200多幅畫作+格言製成動畫，期望推展街頭品德教育及美學藝術，為社會傳遞更多正向能量。典禮尾聲，億光文化基金會更提供豐富大獎摸彩，並貼心發送椪柑與起司燒麵包，衷心感謝所有貴賓的熱忱參與與見證，祝福來年大吉大利。國北教大聖誕樹將持續點亮至2026年農曆春節後，特邀民眾們前來觀賞或打卡留念。

國北教大 億光 教育部 聖誕樹

