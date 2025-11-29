快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聽新聞
0:00 / 0:00

光學顯微不再無影像 中原大學新技術曝奈米世界獲獎及百萬

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
FITI「創新創業激勵計畫」決選與頒獎典禮，中原大學新創團隊和來賓合照。圖／中原大學提供
FITI「創新創業激勵計畫」決選與頒獎典禮，中原大學新創團隊和來賓合照。圖／中原大學提供

中原大學新創團隊勇奪2025 FITI「創業傑出獎」　獲百萬創業基金挹注中原大學「特司光學」新創團隊以具突破性的「可視化奈米顯微光學系統」，獲得國研院FITI創新創業激勵計畫創業傑出獎，及100萬元創業基金。團隊由中原醫工系、校友組成，自許「超越蔡司光學極限的新創」，要為世界打開奈米視覺與視野。

「FITI創新創業激勵計畫」（From IP to IPO Program, FITI）由國科會指導、國家實驗研究院科政中心執行，自2013年推動以來，培育超過千組學研創業團隊，催生581家新創公司。這梯次的團隊要經過6個月的系統化創業培訓，及兩階段嚴格評選，最終選出4個團隊，各獲100萬元創業基金，等於肯定技術強度、商業模式與市場潛力都具專業水準。

「特司光學」為中原癌症醫學工程中心主任林政鞍帶領的新創團隊，成員都是醫工系師生，核心技術「可視化奈米顯微光學系統」以即時影像為優勢，能同時量測粒徑與濃度，並呈現奈米材料與細胞間的交互作用。

這套系統可直接外掛於現有光學顯微鏡，操作直覺、即刻升級，為奈米粒徑分析提供可視化的新選擇，突破過去僅有數據無影像的限制，讓研究人員能真實「看見」奈米世界的變化。

醫工系副教授林政鞍強調，這項奈米顯微技術超越了100年前諾貝爾獎得主的技術，不只是台灣第一，更是世界第一的創新，在國科會萌芽計畫與國研院FITI培訓歷程中，除了學習商業模式與簡報能力，同時也驗證市場需求，證明大學新創只要勇於啟程、找到對的夥伴，就有機會把科研價值轉化為具影響力的創業成果。獲得第1桶百萬元創業金，為後續產品開發與商業化布局奠定重要基礎。

「可視化奈米顯微光學系統」專利技術之前獲得2023年台灣創新技術博覽會鉑金獎、2025年德國紐倫堡國際發明展金牌大獎。林政鞍也是醫工系校，他說明創業初衷是想帶著學弟妹一起把技術做成真正被市場採用的產品，將校園研發化為新創動能，回饋中原與醫工系。

「特司光學」團隊持續深化奈米影像與AI分析的整合應用，推動整機式奈米顆粒分析儀研發，讓奈米檢測不再侷限於高門檻的專業設備環境，而能真正走入臨床與產業現場，讓「看不見的世界」被更多人看見，加速科學突破與創新。

中原「特司光學」團隊榮獲2025 FITI「創業傑出獎」，由國研院科政中心主任黃錫瑜（左1）頒獎。圖／中原大學提供
中原「特司光學」團隊榮獲2025 FITI「創業傑出獎」，由國研院科政中心主任黃錫瑜（左1）頒獎。圖／中原大學提供
中原大學醫學工程系主任林政鞍（左2）率團隊研發「可視化奈米顯微鏡」獲大獎，也邁向創業舞台的核心技術。圖／中原大學提供
中原大學醫學工程系主任林政鞍（左2）率團隊研發「可視化奈米顯微鏡」獲大獎，也邁向創業舞台的核心技術。圖／中原大學提供

創業 奈米 團隊 中原大學

延伸閱讀

上詮10月每股虧0.13元

中原發布人文AI白皮書 指引學生龐大資訊中辨識價值

相關新聞

台師大、台大開發新世代光電材料登權威期刊 將用於人造光合作用

國立台灣師範大學與國立台灣大學合作，成功開發出具有對掌性（Chiral）結構的鈣鈦礦光催化材料，此創新材料將用於人造光合...

台灣首獲肯定的工程項目 台大人文館奪混凝土界奧斯卡獎

國立台灣大學文學院人文館前後耗時近20年、經費一路追加至12億，於今年正式啟用。人文館採用杉木模板清水混凝土，重新詮釋四...

光學顯微不再無影像 中原大學新技術曝奈米世界獲獎及百萬

中原大學新創團隊勇奪2025 FITI「創業傑出獎」　獲百萬創業基金挹注中原大學「特司光學」新創團隊以具突破性的「可視化...

中大研究：颱風有助抑制海洋熱浪 讓海洋生物得以喘息

國立中央大學水文與海洋科學研究所所長潘任飛團隊研究，颱風雖然被視為天然災和，但也是海洋熱浪（Marine Heatwav...

博士憂鬱／教授同理心決定心理健康？學術霸凌6步自救

研究倫理的不確定、論文進度被反覆退回後的無力，以及生活開銷與家庭期待同時壓上心頭，博士生承受著難以言說的長期內耗，讓憂鬱症風險悄悄升高；指導教授的同理心，能預防博士生出現「假冒者症候群」，土博士生們提供生存法則，若遭「霸凌」該如何自救？學者也提出專業建議。

住宿生和租屋族也拿得到 台大學生校園自主發放「小橘書」

近期，國防部印製新版「台灣全民安全指引」，並將在明年1月5日前，寄送至全台980多萬家戶完成全台普發。而於台大亦有學生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。