光學顯微不再無影像 中原大學新技術曝奈米世界獲獎及百萬

中原大學新創團隊勇奪2025 FITI「創業傑出獎」 獲百萬創業基金挹注中原大學「特司光學」新創團隊以具突破性的「可視化奈米顯微光學系統」，獲得國研院FITI創新創業激勵計畫創業傑出獎，及100萬元創業基金。團隊由中原醫工系、校友組成，自許「超越蔡司光學極限的新創」，要為世界打開奈米視覺與視野。

「FITI創新創業激勵計畫」（From IP to IPO Program, FITI）由國科會指導、國家實驗研究院科政中心執行，自2013年推動以來，培育超過千組學研創業團隊，催生581家新創公司。這梯次的團隊要經過6個月的系統化創業培訓，及兩階段嚴格評選，最終選出4個團隊，各獲100萬元創業基金，等於肯定技術強度、商業模式與市場潛力都具專業水準。

「特司光學」為中原癌症醫學工程中心主任林政鞍帶領的新創團隊，成員都是醫工系師生，核心技術「可視化奈米顯微光學系統」以即時影像為優勢，能同時量測粒徑與濃度，並呈現奈米材料與細胞間的交互作用。

這套系統可直接外掛於現有光學顯微鏡，操作直覺、即刻升級，為奈米粒徑分析提供可視化的新選擇，突破過去僅有數據無影像的限制，讓研究人員能真實「看見」奈米世界的變化。

醫工系副教授林政鞍強調，這項奈米顯微技術超越了100年前諾貝爾獎得主的技術，不只是台灣第一，更是世界第一的創新，在國科會萌芽計畫與國研院FITI培訓歷程中，除了學習商業模式與簡報能力，同時也驗證市場需求，證明大學新創只要勇於啟程、找到對的夥伴，就有機會把科研價值轉化為具影響力的創業成果。獲得第1桶百萬元創業金，為後續產品開發與商業化布局奠定重要基礎。

「可視化奈米顯微光學系統」專利技術之前獲得2023年台灣創新技術博覽會鉑金獎、2025年德國紐倫堡國際發明展金牌大獎。林政鞍也是醫工系校，他說明創業初衷是想帶著學弟妹一起把技術做成真正被市場採用的產品，將校園研發化為新創動能，回饋中原與醫工系。

「特司光學」團隊持續深化奈米影像與AI分析的整合應用，推動整機式奈米顆粒分析儀研發，讓奈米檢測不再侷限於高門檻的專業設備環境，而能真正走入臨床與產業現場，讓「看不見的世界」被更多人看見，加速科學突破與創新。 中原「特司光學」團隊榮獲2025 FITI「創業傑出獎」，由國研院科政中心主任黃錫瑜（左1）頒獎。圖／中原大學提供 中原大學醫學工程系主任林政鞍（左2）率團隊研發「可視化奈米顯微鏡」獲大獎，也邁向創業舞台的核心技術。圖／中原大學提供

商品推薦