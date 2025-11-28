台灣首獲肯定的工程項目 台大人文館奪混凝土界奧斯卡獎

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文學院人文館採用杉木模板清水混凝土，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭，延續合院的穿透感。記者許維寧／攝影
文學院人文館採用杉木模板清水混凝土，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭，延續合院的穿透感。記者許維寧／攝影

國立台灣大學文學院人文館前後耗時近20年、經費一路追加至12億，於今年正式啟用。人文館採用杉木模板清水混凝土，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，搭配50公尺大跨度空橋橫跨於下沉式中庭，延續合院的穿透感。該建築獲得「混凝土奧斯卡」美國混凝土學會（ACI）頒發中層建築類優良獎，成為台灣於ACI國際評選中第一個獲得肯定的工程項目。

台大總務處營繕組長寧世強指出，人文館接連獲得數起國際大獎，包括台灣建築獎首獎、中華建築金石獎首獎、混凝土工程優良獎特優等，今年10月底在美國巴爾的摩舉行的美國混凝土學會（ACI）頒獎典禮中，更榮獲中層建築類優良獎。

人文館建築採用清水混凝土搭配傳統清水磚，重新詮釋四合院意象並融合現代混凝土工法，設計則融合周邊館舍及城市環境，串聯文化、校園與城市間的對話。施工過程中，採用高性能混凝土 (HPC) 包覆鋼構，提升耐火及防蝕性能；結構剪力牆則使建築耐震力提升50%。

台大也指出，工程也融入多項低碳設計策略，包括以30%爐石粉取代部分水泥，減少200萬公斤碳排放；採用立霧溪疏濬骨材取代天然石材、低水灰比提升混凝土強度及耐久性，並使用UHPC遮陽板達到節能減碳目的，兼具美觀與環境保護。

文學院副院長徐學庸談到，台大當年保留了農業陳列館「洞洞館」，而人文館則透過樑柱、空橋的設計則建構了一立體的畫框，將洞洞館展示於其中，透過設計營造新舊建築間的對話。

此外，人文館一樓也舉辦「百文一見」文學院學思薈萃一世紀特展，以文學院著名人物展示日本時代、戰後之初、解嚴前後、全新世紀等四個階段，揭示從台大文學院前身－台北帝國大學文政學部近一百年來的歷史軌跡。

台文所教授蘇碩斌表示，文學院是台大的第一院、學號上的一號、位於校本部的第一位置，從日本時代日本教師建構學問體系，再到戰後初期學科改制、冷戰對峙與中美情勢轉變，如當年中文系主任許壽裳策劃《大學國文選》一書，但因收錄魯迅、巴金等人的文章，隔年就遭政府查禁，「大學國文選，也曾經是本禁書。」見證了當年的政治紅線，文學院以人物摘句呈現展覽，也見證台大與時代的互動。

國立台灣大學文學院人文館前後耗時近20年、經費一路追加至12億，於今年正式啟用。記者許維寧／攝影
國立台灣大學文學院人文館前後耗時近20年、經費一路追加至12億，於今年正式啟用。記者許維寧／攝影

