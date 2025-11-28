中大研究：颱風有助抑制海洋熱浪 讓海洋生物得以喘息

國立中央大學水文與海洋科學研究所所長潘任飛團隊研究，颱風雖然被視為天然災和，但也是海洋熱浪（Marine Heatwaves）的「天然調節者」，能有效快速消除並延遲海洋熱浪出現。該項成果日前已刊載於近期的國際頂尖期刊 Science Advances《科學進展》。

近年海洋熱浪衝擊海洋生態系，極端海高溫導致珊瑚白化、魚群棲地改變等，中大研究團隊最早以2020年侵襲東海的「巴威」(Bavi) 颱風展開研究，發現颱風通過東海時造成高達7°C的海面降溫，被颱風「冷卻」過的海域，長達八個月未再出現任何熱浪事件。

為確認「巴威」並非特例，研究團隊進一步分析過去十年西北太平洋85起颱風海洋熱浪個案研究，發現因颱風引起的海洋冷卻作用，99%的海洋熱浪在颱風通過後消失，研究結果更顯示，海表面被颱風每冷卻1°C，海洋熱浪的形成就會延後5至7天。

研究團隊最終分析過去20年的大尺度數據，證實西北太平洋海洋熱浪天數和颱風活動呈現負相關，顯示海洋熱浪在一定程度上會受颱風牽制，也是首次將颱風對海洋熱浪的影響進行系統性、定量化的研究，並找出時間尺度。

潘任飛談到，颱風會掀起強烈海水垂向混合，把次表層較冷的海水帶往表面，造成上層海洋降溫，這些冷海水就像及時雨般，中和了海洋熱浪的高溫。

潘任飛認為，該研究凸顯颱風在海洋熱浪議題上的關鍵角色。過往普遍認為颱風會帶來嚴重災害，但就海洋生態而言，颱風有效舒緩海洋熱浪帶來的潛在衝擊，讓海洋生物得以喘息。在氣候變遷的威脅下，颱風和海洋熱浪等極端天氣現象日益頻繁，瞭解其交互作用極具科學價值，對預測全球暖化下極端天氣事件的演變也深具意義。

