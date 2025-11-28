全國語文競賽原住民語 台東大學獲3特優1優等2甲等

快訊

中央社／ 台東縣28日電

114年全國語文競賽，台東大學榮獲原住民語演說3特優、1優等、2甲等的佳績。幼教系原住民專班大二生19歲烏兆敏，獲阿美族演說甲等，是全國決賽最年輕選手。

台東大學今天發布新聞稿表示，114年全國語文競賽於23日在台中市舉行，台東大學有6名師培校友與師資生於9月中旬先在台東縣賽取得排灣語、卑南語、賽德克語、布農語、阿美語等演說競賽的代表權後進軍全國賽，並榮獲原住民語演說3特優、1優等、2甲等的佳績。

台東大學表示，榮獲教師組排灣語演說特優的中等教育學程校友利芳慈教師，113年已榮獲社會組特優，今年成為兼具全國首名高級族語能力認證與教師證的族語文專長正式教師後，由台東縣政府徵召參賽，不負眾望再度榮獲教師組特優。

卑南語演說特優的盧詠心是國小教育學程師資生、賽德克語演說特優簡方晴是幼教系師資生，兩人皆曾榮獲全國大專語文競賽族語演說第一名。今年經過師資培育中心應用學習原理，培養口說20分鐘的能力，並能依據抽題靈活組合的基本講稿演練，首次進軍全國語文競賽決賽便榮獲特優。

台東大學表示，布農語演說優等的陳曼文是族語文專長中等教育學程師資生，年初參與師培中心特訓，能連續口說30分鐘，從容因應5分鐘的演說，歷經大專賽第2名、台東縣賽第1名後，這次全國賽在多名資深族語老師激烈競爭中榮獲優等，實難能可貴。

排灣語演說甲等的彩以灣‧吉靈與阿美語演說甲等的烏兆敏，在國家級評審面前挑戰自我，皆能將5分鐘演說充分發揮。特別是幼教系原住民專班大二生的19歲烏兆敏，已具族語能力中高級認證，是挑戰原住民演說全國決賽最年輕選手。

台東 原住民語 教師

