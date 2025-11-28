住宿生和租屋族也拿得到 台大學生校園自主發放「小橘書」

近期，國防部印製新版「台灣全民安全指引」，並將在明年1月5日前，寄送至全台980多萬家戶完成全台普發。而於台大亦有學生，考量青年學生離家就學，主動向國防部聯繫索取小橘書，在校園內自主發放超過300本小橘書。

台大學代會近日發文表示，「面對天災與外來威脅，平時的準備就是最好的防禦」，因此在於11月12日至28日，台大學代會自主在台大學生活動中心擺攤發放「台灣全民安全指引」，現場更提供電子檔QR Code供學生掃描下載使用。

台大學代會秘書長孫傳哲說明，9月看到政府開始印製「小橘書」，認為住在校園宿舍或在外租屋的同學較難取得，因此以台大學代會名義發函國防部全民防衛動員署。起初國防部表示庫存不足，但後來在10月接到電話可以索取，因此他親自前往全動署將300本實體「台灣全民安全指引」拿回台大，讓學生能有機會在校園中取得。

台大學代會議長黃聖恩也表示，國防部提供的小橘書共有250本英語版和50本中文版，原先擔心中文版數量較少，學生索取會較不踴躍，沒想到在台灣生活、台大就讀的國際生也很踴躍索取，因此開始發放後就一掃而空。黃聖恩表示，原先安排擺攤三周發放，結果不到一周就索取完畢。

面對住宿生和租屋族的需求，大學生也以自己的行動力，展現對提升台灣防災與防衛韌性的信念，以互助合作的方式將正確的安全防災和自救知識，在校園中傳遞與擴散，提供同學間必要的指引資訊。

商品推薦