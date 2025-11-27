屏科大獸醫教學醫院城中區啟用！南部動物醫院與臨床教育基地

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才。記者劉星君／攝影
屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才。記者劉星君／攝影

國立屏東科技大學創校101年今明兩天校慶，今舉行獸醫教學醫院城中院區正式啟用，城中院區位在屏東市鬧區，交通便利，提供動物友善就診環境，也設有特殊寵物看診區，專科化服務，讓飼主與毛孩更安全舒適空間，提升南部地區動物醫療品質。

屏科大校長張金龍說，獸醫教學醫院長年以其高品質醫療服務深獲肯定，城中院區的啟用象徵屏科大「100+1」的嶄新跨越，也在101周年校慶時刻，為學校獸醫體系寫下里程碑，讓教學與地方深度合作。

張金龍說，新的院區導入更完善的設備，更以標準化診療流程、分流動線與專科化服務提升醫療效率與安全性，打造讓飼主與毛孩更安心、舒適的醫療環境。

獸醫教學醫院長林莉萱表示，新院區乘載著過去百年成果，肩負臨床教學、動物醫療與社會服務三大使命：讓學生在真實臨床場域中深化技能，提供更精準與高效率的醫療照護，結合社區與公益單位，推動動物福利與生命教育，展現大學回饋社會的在地關懷。

屏科大指出，新院區順利落成也凝聚歷屆校友的大力支持與捐助，成為新院區籌備、搬遷及與未來營運最堅實的後盾。

屏科大表示，持續落實「教育、研究、服務」並行的核心精神，善用城中院區的啟用契機，深化臨床教學品質、擴大產學合作、強化研究量能，並促進台灣獸醫教育與國際接軌。透過更高標準的醫療守護與專業訓練，提升大眾對動物福祉關注，為南部地區打造兼具專業、品質與溫度的動物醫療新基地。

屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才。圖／屏科大提供
屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才。圖／屏科大提供
屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才，手術區。記者劉星君／攝影
屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才，手術區。記者劉星君／攝影
屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，師生合影。記者劉星君／屏東報導
屏科大動物醫院城中院區提供更完整的臨床環境及專業訓練，師生合影。記者劉星君／屏東報導

動物 獸醫 屏科大

