ANA航空教室首度向大學生開放 登上僅在日本國內飛航的767客機

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
30名淡江大學日文系師生今年首度參與ANA航空教室，並登上僅在日本國內線飛航的ANA波音767客艙參觀。記者甘芝萁／攝影
日籍航空公司ANA台灣分公司長期積極投入公益活動、推廣航空科普，多年來在長榮航太的協助下，多次舉辦「ANA 航空教室」，不過往年都針對小學生推廣，今年首度邀請大學生參加，共有30名淡江大學日文系師生今年首度參與此活動，不僅有幸進入到長榮航太的機棚近距離觀察飛機，更登上這次來台進行定檢，僅在日本國內線飛航的ANA波音767客艙參觀。

ANA台日航線去年開航30周年，ANA說，深切感謝各界長期以來的鼎力支持與愛護，使ANA得以在台灣市場奠定穩固的發展基礎。為積極回饋社會，今年「ANA 航空教室」除持續邀請小學生外，更首度擴大舉辦邀請本地大學生參與。

本次活動內容包括由ANA及長榮航太員工協助帶領解說，讓學生得以近距離接觸ANA飛機，感受飛行魅力。此外，亦透過ANA員工分享，深入了解機場地勤人員、空服員及飛機維修員的日常工作內容，學生還有機會親身體驗穿著機上救生衣並充氣的狀況，不僅對航空業有更多的認識，也學習到許多與飛機相關的基礎知識。

ANA 台灣分公司總經理古牧海表示，為了感謝台灣對日本東北311震災的幫助，自2013年以來，在長榮航太長期的協助下，得以邀請學生們參加ANA航空教室，希望透過這樣的活動讓學生們可以更了解飛機及ANA，並對航空業產生興趣，進而培育未來的航空人才。

30名淡江大學日文系師生今年首度參與ANA航空教室，並親身體驗穿著機上救生衣並充氣的狀況。記者甘芝萁／攝影
ANA 飛機 長榮 淡江大學

