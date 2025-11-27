婚育房補助措施預計115年上路 教育部長鄭英耀盼也支持國外學人
教育部日前與私立大學討論婚育房補助措施，預計自核配115年經費起適用，學生宿舍每提供一間友善婚育房即可核給5萬元獎勵。對此，教育部長鄭英耀今天受訪時說明，無論是國內因修讀學位而移動的碩博士生或是來自國外的學者，都可能會攜家帶眷，盼能透過此措施支持其學習與生活。
教育部修正私立學校相關經費核配與申請要點，其中鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助。對此，鄭英耀今天受訪時表示，台灣高等教育中，有一定比例國人因修讀碩博士班而帶著眷屬在國內移動，對學生來講，眷舍、家庭式住宿都能支持其學習與生活。
此外，鄭英耀提及，在國際化的趨勢中，公私立大學都有很多國外的訪問學者、交換學生、博士生攜家帶眷來台，考量台灣高等教育的國際學術交流，對於高教司、技職司協助提供這樣的照顧支持機制，鄭英耀是樂觀其成。
針對私立大學，鄭英耀表示，希望大家能共同合作，若私立大學把一定比例宿舍改為有眷宿舍，會給予適度經費支持設置或改建。
