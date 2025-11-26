2025永續大學 中央大學獲全國10大永續典範學校

財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦「2025台灣永續大學獎」，國立中央大學榮獲全國10大永續典範大學獎。中大表示，去年創辦國內唯一的永續與綠能科技研究學院，培養綠領專業人才，於氣候變遷、災害管理、資源永續等領域成就有目共睹。

今年永續大學獎共43校繳件，歷經初審、決賽簡報評比，最終「綜合績效類」獎項共由24校獲獎。中央大學以「中大永續創新：推動世代共榮的跨學科共作」為題，整合天文、太空、地球大氣、海洋、環境工程、地質、水文等專業，為氣候變遷、災害管理、循環資源等議題，構築行動成果。

中大也表示，2024年創辦全國唯一永續與綠能科技研究學院，開設「產業出題，學界解題」課程，培養具備國際視野的綠領專業人才。此外，中大在培力偏遠地區、多元族群並帶領地方共構韌性城鄉與智慧轉型等外部社會行動上，也獲得評審肯定。

中央大學自112年即積極推動碳盤查、韌性校園、節能減碳、大學社會責任等跨單位永續行動。114年推動「以人文關懷為底蘊，以跨域融合為創新」之嶄新治校願景，持續藉由跨域學程、USR、永續研究深耕桃園，推動產業端與社區端的淨零轉型，並協力國內外夥伴大學，共同奠定氣候調適、智慧監控、低碳能源等前瞻研究基礎。

中大指出，未來將致力串聯校園環境、周邊社區、公部門的永續資源管道，以大學專業陪伴在地、凝聚永續共識，積極組織區域行動網絡，共同邁向淨零排放的綠生活實踐。

