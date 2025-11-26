東海大學啟用全台首間「電競級AI教室」 AI電腦數量超過400台
東海大學今AI建設再突破，總投資超過1億元，校內AI個人電腦數量跨越 400 台，啟用第5間 AI電腦教室，包含全台第一間「電競級 AI 教室」。校長張國恩揭示下一階段藍圖，將啟動「AI科技暨教學大樓」籌建計畫，打造全台教育科技新標竿。
東海大學指出，此次推出具備電競等級 GPU（含 GTX／RTX）與高效能工作站的AI教室，提供可支援大型語言模型訓練、生成式 AI 開發的高速運算環境。學生在課堂即可深度學習、資料處理、模型訓練與AIGC創作，讓 AI 教育真正落地。
張國恩表示，東海AI設備即將向500台AI電腦挺進，本次升級不僅是硬體擴充，更是全校AI教育全面轉型的重要一步；東海目標不只建置AI教室，而是打造1座具跨域能量、與世界接軌的AI科技暨教學大樓，成為學生創新研究的重要基地。
董事長吳清邁表示，東海已建置完整的半導體學程，未來將興建「半導體大樓」，進一步強化產學鏈結，他承諾董事會將全力支持校長提出的「校園活化與科技大樓建設」計畫，期盼在5年內讓東海於AI、半導體與跨域研究三大領域全面躍升。
台中市副市長鄭照新等人出席第5間AI教室揭幕典禮。他肯定東海大學近年在國際排名表現亮眼，在「2026 QS 亞洲大學排名」中居全台第 15 名，奪下全台私立非醫學類第一名；電競級AI教室的啟用展現東海在AI教育的前瞻布局，期待未來在AI、機器人等領域深化合作，共創智慧城市新典範。
東海大學補充，本次導入的73台華碩A23工作站，具備CPU＋NPU架構，為業界領先等級的AI個人電腦。華碩資深業務處長彭聖耀表示，其高效能與高穩定性可支援東海大型模型訓練與高密度教學。圖書暨資訊處長楊朝棟也指出，華碩長期支持東海電腦教室營運，為超過8000名學生提供可靠的學習環境。
