快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

東海大學啟用全台首間「電競級AI教室」 AI電腦數量超過400台

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學建置校內第5間AI教室，也是全台第1間電競級AI教室，導入的73台華碩A23工作站。圖／東海大學提供
東海大學建置校內第5間AI教室，也是全台第1間電競級AI教室，導入的73台華碩A23工作站。圖／東海大學提供

東海大學AI建設再突破，總投資超過1億元，校內AI個人電腦數量跨越 400 台，啟用第5間 AI電腦教室，包含全台第一間「電競級 AI 教室」。校長張國恩揭示下一階段藍圖，將啟動「AI科技暨教學大樓」籌建計畫，打造全台教育科技新標竿。

東海大學指出，此次推出具備電競等級 GPU（含 GTX／RTX）與高效能工作站的AI教室，提供可支援大型語言模型訓練、生成式 AI 開發的高速運算環境。學生在課堂即可深度學習、資料處理、模型訓練與AIGC創作，讓 AI 教育真正落地。

張國恩表示，東海AI設備即將向500台AI電腦挺進，本次升級不僅是硬體擴充，更是全校AI教育全面轉型的重要一步；東海目標不只建置AI教室，而是打造1座具跨域能量、與世界接軌的AI科技暨教學大樓，成為學生創新研究的重要基地。

董事長吳清邁表示，東海已建置完整的半導體學程，未來將興建「半導體大樓」，進一步強化產學鏈結，他承諾董事會將全力支持校長提出的「校園活化與科技大樓建設」計畫，期盼在5年內讓東海於AI、半導體與跨域研究三大領域全面躍升。

台中市副市長鄭照新等人出席第5間AI教室揭幕典禮。他肯定東海大學近年在國際排名表現亮眼，在「2026 QS 亞洲大學排名」中居全台第 15 名，奪下全台私立非醫學類第一名；電競級AI教室的啟用展現東海在AI教育的前瞻布局，期待未來在AI、機器人等領域深化合作，共創智慧城市新典範。

東海大學補充，本次導入的73台華碩A23工作站，具備CPU＋NPU架構，為業界領先等級的AI個人電腦。華碩資深業務處長彭聖耀表示，其高效能與高穩定性可支援東海大型模型訓練與高密度教學。圖書暨資訊處長楊朝棟也指出，華碩長期支持東海電腦教室營運，為超過8000名學生提供可靠的學習環境。

東海大學 教室 半導體 電競 AI

延伸閱讀

台中購物節抽百萬汽車！沙鹿男「以為詐騙掛電話」 二度通話才相信

盧秀燕「拆彈成功」說法惹議 杜文珍：拿回非洲豬瘟非疫國才是結束

非洲豬瘟台中案場3度採檢 結果送驗12小時後出爐

「蒸煮機4月早壞了」中市府沒發現？ 鄭照新：豬農兒稱7月還有煮

相關新聞

教育部推大專校院宿舍設「婚育房」 每房補助5萬元

教育部修正私立學校相關經費核配與申請要點，其中鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助，...

東海大學啟用全台首間「電競級AI教室」 AI電腦數量超過400台

東海大學今AI建設再突破，總投資超過1億元，校內AI個人電腦數量跨越 400 台，啟用第5間 AI電腦教室，包含全台第一...

康寧大學攜幼兒園快閃演出 展老幼陶笛共學成果

康寧大學和非營利幼兒園合作，推動老幼陶笛共學，康寧幼保系學生也參與實作，與長輩及幼童一同學習陶笛，並於新北市永和仁愛公園...

學餐便當暗藏「炸釘書針」？釣出一票苦主接力爆料：塑膠片、鐵絲都遇過

近期南部一所科大有學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」，質疑學校未確保學生飲食安全。他透露已將整份便當交由行政單位處理，並要求校方給出說法。貼文曝光後，迅速引起學生社群熱議，也讓校園學餐品質再次成為討論焦點。

學生餐廳雞排飯驚見「炸釘書針」 同校生再爆臭酸滷味…衛生局出手稽查

高雄輔英科技大學學生餐廳傳出雞排飯附贈「炸過的釘書針」、「滷味臭酸」等食安疑慮，校方要求業者強化內部教育訓練與查核流程。...

台式辦桌初體驗 政大200名外籍生大讚「金好呷」

國立政治大學國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，席開19桌，由知名「豆腐師」團隊端出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。