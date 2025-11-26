快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

教育部推大專校院宿舍設「婚育房」 每房補助5萬元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助。本報資料照片
教育部鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助。本報資料照片

教育部修正私立學校相關經費核配與申請要點，其中鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助，另也配合行政院「九三軍人節敬軍優惠活動」，透過政策引導，鼓勵學校提供現役軍人子女優先住宿措施。日前教育部已於私立大學校院校務發展計畫說明會上與數間私立大學討論。

教育部日前召開私立大學校院校務發展計畫說明會，將婚育房補助等措施與私立大學討論。友善婚育房型預計自核配115年經費起適用，學生宿舍每提供一間友善婚育房，即可核給5萬元獎勵，與現役軍人子女優先住宿措施調查期為今年8月至明年7月底。

文化大學學務長李亦君表示，該計劃起源於教育部推動大學友善婚育居住措施，維護懷孕學生受教權，針對剛生產的學生給予特別房照料，若學校要推行，會預計先從校內的套房加以改造，規劃成獨立的特殊空間，學校會試試看，由兩間套房預備執行。

李亦君也談到，又如近年也遇過，入學的境外生年紀稍長，在就學期間步入婚育階段，但評估需要婚育房的大學生不會太多，通常也就兩三年才會有一名婚育學生。

但一名私校高層也談到，教育部在會上表示，對友善婚育房型的認定條件為專提供六歲以下子女入住，放在大學宿舍內，旁邊的學生可能會先受不了；再者，私立大學的宿舍多半有限，一般生都不見得滿足，要額外提供該類空間的意願可能性不高。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，近年如印度生來台常攜家帶眷，外籍生可能需求還比本地生高。又教育部近年多在配合其他部會的要求，將此列入學校補助指標，自然很好達成績效，但將對其他部會的要求來者不拒，不免有些奇怪。

教育部 宿舍 軍人節

延伸閱讀

特教生漸增 教部發函縣市調整班級人數

高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」

教育部提校事會議修法草案 全中教：恐難根治校園濫訴

大學教師評鑑亂象叢生 教育部擬訂立指引

相關新聞

教育部推大專校院宿舍設「婚育房」 每房補助5萬元

教育部修正私立學校相關經費核配與申請要點，其中鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助，...

東海大學啟用全台首間「電競級AI教室」 AI電腦數量超過400台

東海大學今AI建設再突破，總投資超過1億元，校內AI個人電腦數量跨越 400 台，啟用第5間 AI電腦教室，包含全台第一...

康寧大學攜幼兒園快閃演出 展老幼陶笛共學成果

康寧大學和非營利幼兒園合作，推動老幼陶笛共學，康寧幼保系學生也參與實作，與長輩及幼童一同學習陶笛，並於新北市永和仁愛公園...

學餐便當暗藏「炸釘書針」？釣出一票苦主接力爆料：塑膠片、鐵絲都遇過

近期南部一所科大有學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」，質疑學校未確保學生飲食安全。他透露已將整份便當交由行政單位處理，並要求校方給出說法。貼文曝光後，迅速引起學生社群熱議，也讓校園學餐品質再次成為討論焦點。

學生餐廳雞排飯驚見「炸釘書針」 同校生再爆臭酸滷味…衛生局出手稽查

高雄輔英科技大學學生餐廳傳出雞排飯附贈「炸過的釘書針」、「滷味臭酸」等食安疑慮，校方要求業者強化內部教育訓練與查核流程。...

台式辦桌初體驗 政大200名外籍生大讚「金好呷」

國立政治大學國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，席開19桌，由知名「豆腐師」團隊端出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。