學生餐廳雞排飯驚見「炸釘書針」 同校生再爆臭酸滷味…衛生局出手稽查
高雄輔英科技大學學生餐廳傳出雞排飯附贈「炸過的釘書針」、「滷味臭酸」等食安疑慮，校方要求業者強化內部教育訓練與查核流程。高市衛生局出動稽查，當場要求業者檢視食材清洗、烹煮流程及落實檢查。
輔英科技大學昨日有學生在校內餐廳購買炸雞排飯，裡面竟然出現一個高溫油炸過的釘書針。發文抱怨後，另位受害學生附和說「便當沒魚怎會吃到魚刺，吐出來才發現竟然吃到釘書針」。
也有人抱怨「去學餐吃滷味，兩次都臭酸」。還有人說，之前還在學餐吃過橡皮筋、未拆封蟹肉棒、未煮熟豬肉片，不是同一間但是都是學餐煮出來的，「這個品管已經吃了快3年，不知道下次會是什麼驚喜」。
校方表示，學校昨日接獲學生通報後已經回收餐點並退費，今日上午再次聯繫學生進行後續處理。另將該案列入食品安全管理案例，要求合約廠商強化內部教育訓練與查核流程。
衛生局表示，今日派員查察2家餐飲業，店家分別表示未使用釘書針、無法辨識來源及確認是否為其烹調販售，現場檢視餐點未見釘書針，已當場要求業者檢視食材清洗、烹煮流程及落實檢查，避免類似情事發生。此外，作業場所冰箱未定期除霜、照明燈、電扇不潔與冰箱熟食未覆蓋等缺失應限期改善。
除校園餐點出包外，鳳山區某便當店也被消費者投訴菜色內出現菸蒂，衛生局今日派員查察，業者表示已接獲消費者反映此事，惟現場從業人員未有吸菸情形，無法釐清餐食內菸蒂來源。另針對作業場所地板濕滑、部分食材未覆蓋、從業人員未定期體檢等缺失責令業者限期改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法裁罰6萬元以上2億以下。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
