快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

聽新聞
0:00 / 0:00

台式辦桌初體驗 政大200名外籍生大讚「金好呷」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，於校內席開19桌。圖／政大提供
政大國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，於校內席開19桌。圖／政大提供

國立政治大學國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，席開19桌，由知名「豆腐師」團隊端出白斬雞、佛跳牆等10道經典台菜，營造道地辦桌氛圍，外籍生也大讚：「金好呷（好吃）」。

政大校長李蔡彥致詞時指出，期望透過辦桌活動，讓來自世界各地的交換生感受台灣以餐桌為中心的情感連結，並鼓勵同學「把政大當成第二個家」。

活動以象徵情誼的人情紅、田野綠與天空藍為場地主色調，搭配紅色圓桌與塑膠椅，原汁原味重現台灣傳統辦桌的復古風情，現場則由校長李蔡彥帶領全場舉杯「Cheers！」，宣告宴席正式開動。

依循宴席傳統，李蔡彥也以主人身份逐桌敬茶，許多交換生首次體驗圍坐圓桌、分食共享文化，又為增進交流，每桌安排中英文流利的台灣學生擔任桌長，即時介紹菜餚寓意與食材特色，讓文化體驗更完整。

「豆腐師」行政總監黃嘉郁也表示，歡迎外籍生在宴後前往戶外廚房參觀，感受辦桌文化的獨特魅力，她也以台語喊出「辦桌！」，全場國際生回以「好呷！」，氣氛熱鬧。

俄羅斯交換生Valeriia分享，「喜歡了解不同文化，辦桌讓我更融入台灣，非常開心。」他也分享，最喜愛的菜色是櫻花蝦米糕與白斬雞。來自德國的Sara則說，「辦桌的團聚感讓我印象深刻，大家一邊吃、一邊聊天，自然而然分享文化與故事。」台灣學生吳雨蓁擔任桌長，她談到，國際生平常很難有機會參加辦桌活動，辦在校園裡更是難得。

國際合作事務處表示，此次活動廣受學生好評，希望透過地道台味與熱情款待，期待讓國際學生感受到政大的溫暖與歡迎。

辦桌 政大 國際生
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

政大國際交換生體驗辦桌饗宴 品嚐經典台菜

UBA／宋昕澔高效率轟20分 政大宰中原延續跨季51連勝

UBA／新賽季「再一次」掀熱潮 政大挑戰延續王朝

就業語言無隔閡 台南永康就業中心邀印越外籍生駐點助翻譯

相關新聞

康寧大學攜幼兒園快閃演出 展老幼陶笛共學成果

康寧大學和非營利幼兒園合作，推動老幼陶笛共學，康寧幼保系學生也參與實作，與長輩及幼童一同學習陶笛，並於新北市永和仁愛公園...

學餐便當暗藏「炸釘書針」？釣出一票苦主接力爆料：塑膠片、鐵絲都遇過

近期南部一所科大有學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」，質疑學校未確保學生飲食安全。他透露已將整份便當交由行政單位處理，並要求校方給出說法。貼文曝光後，迅速引起學生社群熱議，也讓校園學餐品質再次成為討論焦點。

學生餐廳雞排飯驚見「炸釘書針」 同校生再爆臭酸滷味…衛生局出手稽查

高雄輔英科技大學學生餐廳傳出雞排飯附贈「炸過的釘書針」、「滷味臭酸」等食安疑慮，校方要求業者強化內部教育訓練與查核流程。...

台式辦桌初體驗 政大200名外籍生大讚「金好呷」

國立政治大學國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，席開19桌，由知名「豆腐師」團隊端出...

政大國際交換生體驗辦桌饗宴 品嚐經典台菜

政治大學國際合作事務處首度為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌饗宴，席開19桌，並端出白斬雞、佛跳牆等經典...

台師大演講談教育 諾貝爾獎得主奎洛茲：應幫助學生學會提問

諾貝爾物理學獎得主奎洛茲（Didier Queloz）今天在台師大演講表示，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，而科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。