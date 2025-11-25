聽新聞
0:00 / 0:00
康寧大學攜幼兒園快閃演出 展老幼陶笛共學成果
康寧大學和非營利幼兒園合作，推動老幼陶笛共學，康寧幼保系學生也參與實作，與長輩及幼童一同學習陶笛，並於新北市永和仁愛公園快閃演出，展現代間共學的成果。
康寧大學今天發布新聞稿指出，新北市佳和非營利幼兒園於這學期推動「社區探索課程」，並與康寧大學高教深耕計畫連結，以「代間學習與代間關懷（老幼共學）」為主軸，共同推動老幼陶笛共學。
康寧大學校長陳清溪表示，康寧大學嬰幼兒保育系學生也一同入園參與實作學習，與長輩及幼兒園孩子共同學習陶笛，陪伴孩子探索學習，增進祖孫情誼，促進代間共學。
負責指導的康寧大學幼保系教師呂珮菁認為，透過跨世代互動能讓學習更立體，讓活動充滿溫度，尤其孩子從長輩身上看見耐心與力量，長輩則在孩子的笑容與活力中找到參與教育的喜悅，完美體現代間共學的核心價值。
新北市佳和非營利幼兒園園長張惠婷提到，此次與康寧大學攜手，推動優質的課程與深具價值的教育實踐，希望讓孩子在充滿愛與資源的環境裡，擁有最美好的學習旅程。
73歲的葉秀鳳分享，很感謝幼兒園老師的用心教導，能透過陶笛課與孫女一起學習彌足珍貴，也讓祖孫間的感情更緊密。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言