快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

聽新聞
0:00 / 0:00

學餐便當暗藏「炸釘書針」？釣出一票苦主接力爆料：塑膠片、鐵絲都遇過

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」。便當示意圖，與文章內容無關。本報資料照片
一名學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」。便當示意圖，與文章內容無關。本報資料照片

近期南部一所科大有學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」，質疑學校未確保學生飲食安全。他透露已將整份便當交由行政單位處理，並要求校方給出說法。貼文曝光後，迅速引起學生社群熱議，也讓校園學餐品質再次成為討論焦點。

原PO在貼文中形容，當天在學餐買的雞排飯吃到一半發現裡面竟然有「炸過的釘書針」，同時表示「不知道是不是心理作用，肚子也開始痛了」。他呼籲同學用餐時一定要「精神集中」，務必仔細檢查餐點，因為他過去已在不同學餐吃過橡皮筋、未拆封的蟹肉棒、未煮熟的豬肉片等狀況，並說道「這個品管我吃了快三年，不知道下次會是什麼驚喜」。他還順勢抱怨學校飲水機水質始終未改善，「到底要等到什麼時候」？

貼文一出，留言區瞬間掀起討論，引起許多學生共鳴。有同學自嘲「我以為只有我吃到，而且我是吃進去才發現怎麼有魚刺？我這裡面根本沒魚」，也有人表示自己在鍋燒意麵裡吃到塑膠片、或是在餐點中遇到鐵絲等異物。更有人說早在前兩年吃小火鍋時，就曾吃到鋁箔包尖角。

對此，校方則回應已於24日接獲通報後，第一時間安排導師陪同學生至事務組與餐廳經理共同處理，餐廳已回收餐點並提供退費。25日上午，事務組再度協調學生與餐廳業者面談後續事宜。校方強調，已將此案納入食品安全管理案例，要求合約廠商立即強化內部教育訓練與查核流程，並承諾將持續提升學生餐飲安全，避免類似事件再次發生。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

餐廳 食安 校園
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

主持被嫌「詞彙量低＋滿口支語」　蔡尚樺親上火線高EQ回應

小貨車也會長藤壺？路見1車黏「黑色不明物」 發文求解意外釣出車主

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

胡釋安發聲明不知粿王婚外情 釣出范姜彥豐親自表態

相關新聞

康寧大學攜幼兒園快閃演出 展老幼陶笛共學成果

康寧大學和非營利幼兒園合作，推動老幼陶笛共學，康寧幼保系學生也參與實作，與長輩及幼童一同學習陶笛，並於新北市永和仁愛公園...

學餐便當暗藏「炸釘書針」？釣出一票苦主接力爆料：塑膠片、鐵絲都遇過

近期南部一所科大有學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」，質疑學校未確保學生飲食安全。他透露已將整份便當交由行政單位處理，並要求校方給出說法。貼文曝光後，迅速引起學生社群熱議，也讓校園學餐品質再次成為討論焦點。

學生餐廳雞排飯驚見「炸釘書針」 同校生再爆臭酸滷味…衛生局出手稽查

高雄輔英科技大學學生餐廳傳出雞排飯附贈「炸過的釘書針」、「滷味臭酸」等食安疑慮，校方要求業者強化內部教育訓練與查核流程。...

台式辦桌初體驗 政大200名外籍生大讚「金好呷」

國立政治大學國際合作事務處日前為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌宴，席開19桌，由知名「豆腐師」團隊端出...

政大國際交換生體驗辦桌饗宴 品嚐經典台菜

政治大學國際合作事務處首度為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌饗宴，席開19桌，並端出白斬雞、佛跳牆等經典...

台師大演講談教育 諾貝爾獎得主奎洛茲：應幫助學生學會提問

諾貝爾物理學獎得主奎洛茲（Didier Queloz）今天在台師大演講表示，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，而科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。