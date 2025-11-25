學餐便當暗藏「炸釘書針」？釣出一票苦主接力爆料：塑膠片、鐵絲都遇過
近期南部一所科大有學生在Threads上發文抱怨，指控校內學餐雞排便當竟出現「炸過的釘書針」，質疑學校未確保學生飲食安全。他透露已將整份便當交由行政單位處理，並要求校方給出說法。貼文曝光後，迅速引起學生社群熱議，也讓校園學餐品質再次成為討論焦點。
原PO在貼文中形容，當天在學餐買的雞排飯吃到一半發現裡面竟然有「炸過的釘書針」，同時表示「不知道是不是心理作用，肚子也開始痛了」。他呼籲同學用餐時一定要「精神集中」，務必仔細檢查餐點，因為他過去已在不同學餐吃過橡皮筋、未拆封的蟹肉棒、未煮熟的豬肉片等狀況，並說道「這個品管我吃了快三年，不知道下次會是什麼驚喜」。他還順勢抱怨學校飲水機水質始終未改善，「到底要等到什麼時候」？
貼文一出，留言區瞬間掀起討論，引起許多學生共鳴。有同學自嘲「我以為只有我吃到，而且我是吃進去才發現怎麼有魚刺？我這裡面根本沒魚」，也有人表示自己在鍋燒意麵裡吃到塑膠片、或是在餐點中遇到鐵絲等異物。更有人說早在前兩年吃小火鍋時，就曾吃到鋁箔包尖角。
對此，校方則回應已於24日接獲通報後，第一時間安排導師陪同學生至事務組與餐廳經理共同處理，餐廳已回收餐點並提供退費。25日上午，事務組再度協調學生與餐廳業者面談後續事宜。校方強調，已將此案納入食品安全管理案例，要求合約廠商立即強化內部教育訓練與查核流程，並承諾將持續提升學生餐飲安全，避免類似事件再次發生。
