政大國際交換生體驗辦桌饗宴 品嚐經典台菜

政治大學國際合作事務處首度為來自全球26國、逾200名國際交換生舉辦大型辦桌饗宴，席開19桌，並端出白斬雞、佛跳牆等經典台菜，讓外籍生直呼金好呷（好吃）。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大國際合作事務處為國際交換生舉行辦桌體驗，以象徵情誼的人情紅、田野綠、天空藍為場地主色調，搭配紅色圓桌與塑膠椅，原汁原味重現台灣傳統辦桌的復古風情；現場大螢幕則輪播中英雙語的辦桌文化主題短片、交換生日常紀錄、政大全英授課學程、境外生職涯資源介紹等。

政治大學校長李蔡彥表示，期望透過富含文化意涵的辦桌活動，讓來自世界各地的交換生感受台灣以餐桌為中心的情感連結，並鼓勵學生「把政大當成第二個家」。

李蔡彥也依循傳統宴席傳統，以主人身分逐桌敬茶，許多交換生首次體驗圍坐圓桌、分食共享的文化；為增進交流，每桌還安排中英文流利的台灣學生擔任桌長，即時介紹菜餚寓意與食材特色，使文化體驗更完整。

此次受邀掌廚的「豆腐師」辦桌團隊自前一日就開始架設戶外廚房，並於活動當日凌晨4點開始備料與烹煮，並端出白斬雞、佛跳牆等10道經典台菜，呈現最道地的台式辦桌風味。

來自俄羅斯的交換生瓦萊里亞（Valeriia）分享，透過體驗辦桌文化，讓他更融入台灣，自己最喜愛的菜色是櫻花蝦米糕與白斬雞；來自德國的莎拉（Sara）說，辦桌的團聚感讓人印象深刻，大家邊吃邊聊天，自然而然分享文化與故事。

政大國合處提到，此次活動廣受學生好評，不少餐桌皆見「光盤」或學生打包料理帶走，希望透過道地的台味與熱情款待，讓國際學生感受到政大的溫暖與歡迎。

