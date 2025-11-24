虎科大45歲生日林函葦以大貓獻祝福 「貴氣天成」藝展添喜氣
藝術家林函葦以貓科動物為主題舉辦「貴氣天成」展覽，為虎科大45週年校慶獻上祝福，展出作品29件，以虎與雪豹等大型貓科動物為主角，結合2D與3D形式創作，邀請觀賞者探索內在，重新凝視人與自然的連結，尤其展品砌合「虎」校之名，增添校慶喜氣。
林函葦擅長彩墨融合膠彩、篆刻與陶瓷媒材，師承嶺南畫派，作品兼具東西方藝術的理念，特別鍾情貓科動物繪畫，尤其是老虎，林函葦說，牠是最美麗物種，兼具力與美，是動物界的王者，卻又面臨滅絕危機，希望透過作品喚起大眾對動物生態與環境保育的關注，也藉以為「虎科大」45歲生日，獻上無限的祝福。
展覽主題「貴氣天成」，所謂「貴氣」指的不僅是外在華美，更是內蘊的氣度與精神；「天成」則呼應順應自然、尊重天地的創作態度。作品透過大貓矯健的身姿與深邃眼神，呈現自然力量與生命韌性，凝聚藝術家長年觀察自然的體悟，展現其對天地造化的敬畏與對生態環境的關懷。
展覽亮點之一為藝術家自創角色IP「Dreamer & Pola」，以展翼飛翔的氣球為意象，象徵信念、愛、勇氣與夢想，也寓意陪伴、支持與共同成長的力量。
「大學要培養的不是科學怪人，而是兼具人文藝術、身心靈健全的專業人才。」虎科大校長張信良說，教育並非為經濟服務，而是為個人與社會追求美好的幸福人生，感謝藝術家林函葦蒞校展出，以「虎作品」和「虎校」同享喜慶，期盼學生在觀展中獲得滋養並累積人文底蘊。
「貴氣天成」自即日起至12月19日（五），於虎科大第2校區綜3館展覽室展出，歡迎各界蒞臨欣賞。
