弘光科大老師林煒凱黑色幽默警世短片《騙詐》 奪曼谷電影節雙獎
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系老師林煒凱以短片《騙詐Intrigues》，在「2025曼谷電影節」奪下最佳短片與最佳諷刺電影兩項大獎。
作品以黑色幽默揭露詐騙與家庭功能失衡的荒誕現實，透過緊張又諷刺的情節，呈現信任、金錢與價值觀等多重議題。林煒凱表示，希望觀眾在笑聲與矛盾間，警覺現實生活中的各種算計與欺騙。
詐騙手法不斷更新，林煒凱說，這部作品在4年多前電信詐騙盛行時構思拍攝，運用幽默與反諷的手法，結合娛樂與教育效果，希望讓觀眾在笑聲中思考如何面對現實生活中的層層算計，透過家庭對話建立矛盾、懸疑氣氛，展現信任的複雜性，也探討金錢與價值觀的意義，想用黑色幽默警世寓言方式，提醒觀眾時時保持警戒。
《騙詐Intrigues》故事以日常家庭互動為背景。短片開場，兒子彬彬下課回家，爸爸提醒「放學就早點回家，別在外面鬼混，免得被帶壞，在外面學抽菸吸毒有的、沒有的。」然而，爸爸卻轉頭回房間扮演假檢察官，和媽媽一起搞電信詐騙，兒子回房間假裝念書卻在吸毒，看似痴呆的阿公進入兒子、媳婦及孫子房間問他們知不知道50、25是什麼號碼。
短片尾聲，爸爸、媽媽、兒子皆被警察逮捕，阿公看著三人被捉焦急地拿手機打電話，看似要去求援，卻是急著向朋友確認檢舉詐騙和吸毒的獎金是不是50萬、25萬，呈現了一個彼此隱瞞的失能家庭，在配樂「甜美的家庭」的襯托下，展現出濃濃黑色幽默警世諷刺風格。
林煒凱表示，獲獎要感謝演員及拍攝團隊，阿公、爸爸、媽媽分別請專業演員廖慶泉、徐銘志、林怡珊飾演，兒子是由以前教過且對拍片有興趣的學生陳渝凱飾演，4人精準銓釋家人間既親近又疏離的互動表情張力，可惜的是徐銘志拍片後不久便去世，沒能看到短片完成及獲獎。
