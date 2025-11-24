北醫大全球校友日首移師馬來西亞 攜手31獨中育才
台北醫學大學全球校友日今年首度移師海外，在馬來西亞登場，北醫大也與當地31所華文獨立中學簽署學術交流意向書，深化台馬教育與醫療人才培育合作。
台北醫學大學今天發布新聞稿指出，北醫大全球校友已逾5.3萬人，其中馬來西亞校友長期活躍於醫學、牙醫、藥學、健康照護、生技產業與教育等領域；北醫大董事長陳瑞杰與校長吳麥斯此次親自率團赴馬來西亞，參與2025全球校友日活動，也凸顯校方對海外校友的高度重視。
除與校友聯絡感情，北醫大此行也不忘國際交流，除與馬來西亞的拉曼大學續簽合作備忘錄，深化雙方在醫學教育及研究的發展；另外，北醫大也與當地31所華文獨立中學簽署學術交流意向書，深化台馬教育與醫療人才培育合作。
全球校友日主活動則由吳麥斯與萬芳醫院院長劉燦宏分享北醫大校務與院務發展，從校園今昔變化、國際排名、教學研究，到北醫體系在移植醫學、心臟照護、智慧醫療、達文西手術突破千例等成果，展現北醫體系在國際醫學教育與臨床創新上的競爭力。
北醫大提到，2025年全球校友日總募款金額達新台幣942萬元，馬來西亞校友會顧問、北醫大傑出校友陳榮洲再加碼捐贈100萬元給北醫大口腔醫學院，讓募款金額突破1000萬元，展現校友對母校永續發展的強力支持。
