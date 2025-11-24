快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

北醫大全球校友日首移師馬來西亞 攜手31獨中育才

中央社／ 台北24日電

台北醫學大學全球校友日今年首度移師海外，在馬來西亞登場，北醫大也與當地31所華文獨立中學簽署學術交流意向書，深化台馬教育與醫療人才培育合作。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，北醫大全球校友已逾5.3萬人，其中馬來西亞校友長期活躍於醫學、牙醫、藥學、健康照護、生技產業與教育等領域；北醫大董事長陳瑞杰與校長吳麥斯此次親自率團赴馬來西亞，參與2025全球校友日活動，也凸顯校方對海外校友的高度重視。

除與校友聯絡感情，北醫大此行也不忘國際交流，除與馬來西亞的拉曼大學續簽合作備忘錄，深化雙方在醫學教育及研究的發展；另外，北醫大也與當地31所華文獨立中學簽署學術交流意向書，深化台馬教育與醫療人才培育合作。

全球校友日主活動則由吳麥斯與萬芳醫院院長劉燦宏分享北醫大校務與院務發展，從校園今昔變化、國際排名、教學研究，到北醫體系在移植醫學、心臟照護、智慧醫療、達文西手術突破千例等成果，展現北醫體系在國際醫學教育與臨床創新上的競爭力。

北醫大提到，2025年全球校友日總募款金額達新台幣942萬元，馬來西亞校友會顧問、北醫大傑出校友陳榮洲再加碼捐贈100萬元給北醫大口腔醫學院，讓募款金額突破1000萬元，展現校友對母校永續發展的強力支持。

北醫大 馬來西亞 醫學院

延伸閱讀

范冰冰遭大陸全面封殺！500字發文藏玄機：關關難過關關過

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

醫學夫妻涉背信罪起訴 反控檢方遭誤導…北醫大反擊：空言指摘

影／航警破獲跨國運毒集團 主嫌落網一查竟是刑期50年的通緝犯

相關新聞

舍監性平案Y女再現身籲校方放棄上訴 台大：已上訴、盼釐清爭議

台灣大學舍監性平申訴案日前經台北高等行政法院認定，由於3名性平委員擅自找他人代理出席，性平會議組織不合法，判決撤銷處分，...

廣角鏡／淡大第4支火箭升空 航電驗證成功

淡江大學航空太空工程學系太空科技實驗室研製的「淡江二型」火箭，昨上午6時46分在旭海科研火箭發射場發射升空，推進13秒、...

人文結合科技 圖資類科系變搶手

大專校院圖書資訊、圖書管理相關系所，搭上ＡＩ等科技進行課程改革變得更搶手，台灣師範大學圖書資訊學研究所碩士班考試，競爭激...

影／淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射 航電系統驗證成功

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今23日6時46分在國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空...

影／淡江大學「淡江二型」探空火箭升空 創7公里最高紀錄

淡江大學航空太空工程學系今上午6時46分於屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射第4支小型科研探空火箭「淡...

伍麗華獲屏東大學頒終身貢獻獎 自揭曾靠喝學校水龍頭水止飢

山地原住民立委伍麗華就讀屏東大學從屏東師專、師院、屏東教育大學到屏東大學，是少數從一而終參與屏東大學每個學制的學生。讀書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。