舍監性平案Y女再現身籲校方放棄上訴 台大：已上訴、盼釐清爭議

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台大發布聲明指出，此案已於法定期限內提出上訴。本報系資料照
台灣大學舍監性平申訴案日前經台北高等行政法院認定，由於3名性平委員擅自找他人代理出席，性平會議組織不合法，判決撤銷處分，可上訴。對此，台大學生會今日上午於立法院召開記者會，當事學生Y女亦親自出席，與民意代表共同譴責校方藐視司法、怠於履行法定義務。

然而，台大在記者會後發布聲明，表示已經在期限內提上訴，北高行撤銷處分的理由在法理上恐有重大爭議，將上訴以釐清爭議。

當事人Y女表示，這是台灣第一件因性平會不當認定為不成立，而被行政法院撤銷的案件，她在記者會上控訴：「台大竟在法庭上說：『被告至今仍提供原告作為學生所應有之全部資源，從未對原告做出不利或差別對待。』難道公正對待受害學生，在台大眼中，竟是如此委屈嗎？」

立委張雅琳呼籲校方立即確實遵守判決內容，並放棄繼續上訴。立委伍麗華表示，台大應依判決重啟調查、還給學生對性平會的信任，教育部也應建立監督與問責機制，確保各校性平程序落實。

台大學生會指出，台大在法院判決明確要求重啟調查的情況下，仍遲未行動，以「案件可上訴」、「當事人離職」等理由推託。呼籲台大必須立即重啟性平調查、補正違法程序，並停止以「保密」之名掩蓋程序問題，恢復性平制度透明與信任。教育部更應履行主管機關責任，全面檢討校園性平制度監督機制。

教育部長鄭英耀今日在立法院回應，台大應該就法論法、認真審酌最高行政法院所提的決議，程序上如有疏漏予以補正。台大校內有法律系、人才濟濟，應能認真討論此案，而學生希望學校不要再提上訴，也有一定道理。

然而，在記者會後，台大發布聲明指出，此案已於法定期限內提出上訴，主因是台北高等行政法院並未對性騷擾不成立的調查報告表示意見，而是用性平會委員不可由他人代理的理由撤銷處分，此見解於法理上有重大爭議，也與現行的「各級學校性別平等教育委員會設置準則」規定矛盾，並對教育現場實務有重大衝擊，因此台大希望能上訴到最高法院，請求釐清此法律爭議。

台大 記者會 台北高等行政法院

